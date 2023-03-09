羅傑斯：全球經濟不會短期內陷衰退　唔信美國可軟着陸

近日有「商品大王」之稱的量子基金前合夥人羅傑斯(Jim Rogers)接受內媒訪問時表示，在世界經濟增速放緩、下行風險加大的背景下，中國經濟加速復甦和積極擴大對外開放，有助於提振全球經濟增長和信心。

羅傑斯認為，全球經濟面臨嚴重的問題。新冠疫情爆發以來，各主要央行祭出超寬鬆貨幣政策，此後全球經歷強勁的經濟反彈和通脹失控。雖然現在疫情影響仍未完全消散，但情況正在好轉，各國經濟持續重啟開放，通脹壓力緩步減弱。他認為，在一定時期內，特別是伴隨世界第二大經濟體的中國重啟，全球經濟形勢將有所好轉。然而，全球債務激增恐阻礙經濟復甦，美國、日本等國早已債台高築。他認為，短期內全球經濟衰退不會出現，也許將在今年稍後或者明年發生。

談及美國經濟，他認為存在軟着陸的可能性。聯儲局和美國政府紛紛鼓吹和預測這一經濟路徑，但他有生之年從未見過任何央行或政府成功實現軟着陸。因此，這一過程勢必經歷痛苦。此外，鑑於當前全球債務水平較2008年雷曼兄弟破產引發全球金融海嘯時還要高得多，他懷疑這次衰退的嚴重程度將是生平僅見。

對於通脹形勢，羅傑斯指如同市場走勢，經濟數據起起伏伏實屬正常，抗通脹之路道受阻且長，通脹困擾仍將持續，利率也需進一步上升。

至於美息走向，羅傑斯稱無法對聯儲局加息路徑作出預測，但篤定這輪加息周期的峰值會很高。他解釋，上世紀70年代，為遏制通脹，聯儲局將基準利率上調至20%。現在人們面臨着更為複雜嚴峻的全球經濟形勢及債務違約風險。他看來，一場嚴重的經濟衰退無可避免，除非拜登政府真正做到開源節流，停止大舉借債。

談及國際貨幣，羅傑斯指，在美元成為全球流動貨幣前，英鎊曾擔任這角色，但沒有一種流動貨幣在首位保持超過150年。美國已經成為全球歷史上最大債務國，而且債務問題愈發嚴重，出於此根本原因，人們正尋找美元代替品。此外，政治原因也成為投資者考慮因素。國際貨幣應該是中性，可自由地運用於各類交易。現在只要美國政府不樂意，他們就可以切斷交易，甚至一些美國盟友也無法支持這做法。投資者正尋找新的代替性國際貨幣，會是甚麼就不得而知。