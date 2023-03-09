調查：僅三分一大灣區消費者擬未來1年來港旅遊

左起葉茜玉、石煒麟及陳以諾。

本港與內地全面通關逾月，惟本港在內地客心中的購物天堂地位恐不再。全球諮詢公司麥肯錫調查發現，在未來12個月計劃訪港的大灣區遊客中，平均消費為36,400元人民幣(下同)，其中每名遊客花在奢侈品的消費為17,800元。值得注意的是，該調查共訪問逾3,000名大灣區消費者，其中僅約三分之一，即1,155人計劃未來12個月來港旅遊。

麥肯錫表示，香港可能會失去其作為購物、金融服務和醫療中心的優勢。企業需要提升服務質素，提供更好的數碼體驗，並與大灣區其他城市建立更緊密聯繫，以繼續吸引大灣區消費者來港。

調查顯示，當中1,155名有意在未來一年訪港的旅客中，85%人來港的主要目的為觀光購物、26%來港參與包括演唱會等娛樂活動、投資理財和商務出差則分別有17%，與16%人主要為往返其他目的地，而來港作為中途站，僅差一個百分點。

在主要花費方面，是受訪者消費金額最多的類別依次為包括皮具和珠寶首飾的奢侈品、酒店住宿、服裝鞋履、個人電子產品，以及餐廳，人均消費金額分別為17,788元、2,965元、2,837元、2,616元及2,551元。

調查顯示，香港零售業的最大競爭力為產品比內地有較新的潮流時尚、產品安全及質量比內地高，分別佔61%、60%及59%。同時，認同香港購物有良好數碼化體驗的僅25%，不認同的有43%，反映香港零售數碼化有更多改善空間。

麥肯錫香港分公司副董事合夥人葉茜玉表示，調查發現未來3年約有10至15%的消費者表示將減少在香港的個別消費，轉而選擇到海南或澳門購買奢侈品，或選擇透過「代購」方式購買化妝品和保健品等。

醫療保健服務方面，身體檢查和疫苗接種是大灣區遊客計劃在下次訪港期間接受的首兩項醫療保健服務，分别佔52和31%。另外，78%人認為獲得內地未有提供的診療選擇是大灣區旅客前往香港尋求醫療服務的首要原因。

23%的大灣區女性計劃在香港接受醫學美容服務。注射美容是大灣區女性選擇最多的醫學美容服務，達79%。

金融服務方面，78%的受訪者表示在港投資是為了賺取比在內地更高的回報，同樣有78%人反映來港投資理財是為了獲得比在內地更穩定的回報。董事合夥人陳以諾表示，傳統上保險產品仍是最多內地人來港選購的金融產品。

此外，61%受訪者選擇香港金融機構時的首要原因為具吸引力的存款利率，59%受訪者表示低管理費和交易費為首要原因。

總經理石煒麟表示，雖然香港作為大灣區旅客的購物目的地繼續享有多項優勢，但香港在數碼體驗和服務質素等幾個關鍵領域已經落後，內地遊客愈來愈習慣於無縫的全渠道購物體驗。

他指，希望繼續吸引內地消費者的香港零售商，應重新考慮透過數碼渠道與他們互動的方式，並提高服務質素。

是次調查的受訪者年齡介乎25至55歲，男女比例各佔一半，家庭月收入1.5萬元或以上，受訪者平均分布在廣州、深圳、東莞、珠海、中山、惠州、肇慶、佛山和江門等城市。