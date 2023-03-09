雨後示範單位首日約500人次參觀　計劃下周發售

左2起：陳永傑、陳文輝、廖漢威及王美鳳

星星地產旗下的元朗朗屏雨後將於周五(10日)接受認購登記，項目示範單位已於昨(8日)開放，該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，截至昨日下午6時半，示範單位錄約500人次參觀，計劃下周發售，將視乎收票反應，有機會於短期內輕微提價加推單位。

集團主席及首席執行官陳文輝表示，示範單位開放首日參觀人流不俗，樓盤附近有多項工廈改劃申請，反映發展商看好該區前景。

代理亦配合樓盤銷售推出按揭優惠，中原地產及中原按揭為該盤客戶提供按揭計劃，中原按揭董事總經理王美鳳指，該計劃全期按息低至銀行同業拆息(H按)加1.3厘，封頂息率為最優惠利率減2.25厘，即3.375厘，並提供高達貸款額2.3%的現金回贈，客戶兼享按揭存款掛鈎戶口，存息與按息相同，以高存息收入抵銷按息支出。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，通關後市場氣氛向好，樓市升溫，發展商爭相推盤，於競爭下開價克制，令新盤成為市場焦點。3月份一手市場累錄逾850宗成交，已直迫2月全月約903宗，料全月一手交投有機會衝破3,000宗，屆時將創6年半新高。