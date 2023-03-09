業聚醫療：中美新市場為增長動力 正物色新廠房用地
2023年03月09日 15:53
東網電視更多新聞短片
由左起：陳泳成、錢永勛、劉桂禎
醫療器械製造商業聚醫療(06929)執行董事兼首席財務官陳泳成表示，公司產能以每年約20%的速度增長，目前正於珠三角或長三角地區物色新廠房用地，預期新地面積較現時在深圳福田租用的廠房大一倍，至約2萬平方米；並指暫時無意在中國以外地方建立生產基地。
該企周三(8日)公布上市以來首份業績，中國及美國市場去年的銷售額分別按年增長38.1%及1.22倍。董事長、執行董事兼行政總裁錢永勛指，兩國市場為公司增長動力，2021年內地業務由代理轉直銷；同時成功打進美國市場，尤其是當地主要競爭對手均為行業巨頭，容易對中國企業來說實屬不易，但不會為特定市場定下收入佔比指標。
研發方面，陳泳成表示，目前公司有40餘項產品處於開發階段，隨着收入增加，對研發的投入亦相應增加，對目前的研發開支佔比感到滿意；並坦言要對股東負責，在投放時要兼顧盈利。他同時解釋，醫療用品研發在不同項目、不同階段都有不同投入，故難以預測本年度之開支。
執行董事兼營運總監劉桂禎指，集團現時持有約2.49億美元的現金及銀行結餘等，有充足的資本進行擴張，會考慮收購較為成熟產品和技術，或部分有助集團進入新市場的公司。