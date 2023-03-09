港華智慧能源獲標普上調ESG評分　奪大中華區同行冠軍

港華智慧能源現已躋身6大國際ESG評級，早前已分別獲MSCI、CDP、富時羅素、Sustainalytics等提升評級及分數。

據標普的評級報告，港華的ESG表現在多個範疇都有顯著進步，公司銳意把ESG理念融入業務發展策略，包括董事會架構、碳排放管理、供應鏈管理、職業安全及健康、資訊科技保安及員工發展等多個範疇，並設有由董事會成員組成的ESG委員會，當中包含不同業務板塊的高級管理層，會共同釐定ESG相關指標，並定期檢視及評估成效。

中華煤氣企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤表示，未來集團也會進一步針對ESG的風險及機遇完善業務發展策略，以達致可持續發展。展望未來，集團會繼續緊貼國際ESG報告框架的最新發展趨勢，進一步提升業務及風險管理表現，以加強投資者及持份者對集團的信心，踐行可持續發展的承諾。