港華智慧能源獲標普上調ESG評分 奪大中華區同行冠軍
2023年03月09日 16:15
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港華智慧能源(01083)公布，獲國際信貸評級機構標普全球(S&P Global)上調環境、社會及管治(ESG)評分至68分，為大中華區燃氣公用事業首位，主要反映港華在各項ESG範疇的表現進步顯著，包括如何把ESG理念融入企業發展策略、生物多樣性議題，以及氣候變化風險及危機管理方面和安全的實踐上表現出色。
港華智慧能源現已躋身6大國際ESG評級，早前已分別獲MSCI、CDP、富時羅素、Sustainalytics等提升評級及分數。
據標普的評級報告，港華的ESG表現在多個範疇都有顯著進步，公司銳意把ESG理念融入業務發展策略，包括董事會架構、碳排放管理、供應鏈管理、職業安全及健康、資訊科技保安及員工發展等多個範疇，並設有由董事會成員組成的ESG委員會，當中包含不同業務板塊的高級管理層，會共同釐定ESG相關指標，並定期檢視及評估成效。
評級提升也反映了港華在生物多樣性議題及應對氣候變化風險及危機管理持續取得進展。港華及其母企中華煤氣(00003)去年11月發布《氣候相關及自然相關指導文件》，成為香港首家企業發布先行文件回應「自然相關財務揭露小組」(TNFD)框架，率先檢視及披露業務對生態及生物多樣性構成的影響，以及相關的風險及機遇。港華同時亦已按「氣候相關財務揭露工作組」(TCFD)的建議，披露氣候變化對的財務狀況帶來的潛在風險及機遇，因而在CDP的氣候變化方面取得「B」評級，於這個領域的表現處於行業領先水平。
中華煤氣企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤表示，未來集團也會進一步針對ESG的風險及機遇完善業務發展策略，以達致可持續發展。展望未來，集團會繼續緊貼國際ESG報告框架的最新發展趨勢，進一步提升業務及風險管理表現，以加強投資者及持份者對集團的信心，踐行可持續發展的承諾。