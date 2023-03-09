港匯觸及7.85 道指期貨跌28點

美匯指數報105.54；港匯見7.85，再觸及弱方兌換保證水平；離岸人民幣(CNH)報6.9814；美元兌日圓報136.77；歐元處1.0558；英鎊報1.1850。金價報1,815.06美元。油價微跌，布油報82.60美元，紐油處76.59美元。比特幣跌1.62%至21,650美元。道指期貨跌28點。

焦點數據：

20:30 美國2月Challenger裁員人數

21:30 美國首次申領失業救濟人數

21:30 美國連續申領失業救濟人數

-電視廣播炒高3成後倒跌近15%，料電貿直播節目需求持續。

-比亞迪據報預留1560億拓電動商用車，F品牌新車曝光。

-新股專輯：九方財富定價17元，人人有份。

香港經濟：

●調查：僅1/3大灣區消費者擬未來1年來港旅遊。

香港樓市：

●西南九龍維港滙II部署周六開售117伙。

●NOVO LAND 2B期加推189伙，周日賣。

●2月港物業辣招稅收按月增66%，新從價印花稅8個月高。

●鴨脷洲兩幢舊樓月底拍賣，底價1.57億元。

●夫婦睇樓1次斥830萬購愛海頌，原業主持貨逾3年料蝕使費。

●大埔天鑽一房戶555萬沽，原業主料蝕使費離場。

●宇晴軒兩房戶反價至808萬，首置客追入。

●3月二手交投大跌，北區買賣挫48%，原因係...

中國經濟：

●內地2月通脹放緩至1%，PPI跌1.4%。

●內地金融監管機構改革變業界噩夢，員工薪酬恐減半。

●內地改革金融監管，大行：明確職權提高效率。

美國經濟：

●鮑威爾忽然變鴿，尚未決定3月加息幅度，續觀望數據。

●聯儲局褐皮書：美經濟活動略有增加，通脹壓力仍在。

●新債王：聯儲局為遏通脹，3月或加息半厘。

●羅傑斯：全球經濟不會短期內陷衰退，唔信美國可軟着陸。

●埃利安斥鮑威爾言論加劇市場波動，恐危及金融穩定。

●經濟學家警告：聯儲局「死到臨頭」才會停止加息...

●報稱拜登擬向富豪徵稅25%，並向能源及加密貨幣「開刀」。

外地經濟：

●日本上季GDP低於預期。

企業消息：

●安永否認暫停分拆審計與諮詢業務。

●暗示裁員？花旗CFO：必要時將調整投行員工數目。

●內地iPhone需求急增，分析師估蘋果股價會再升...

●快速時尚巨擘SHEIN傳赴美上市，將進行156億融資。

●野村據報削高層應酬開支30%，加大力度控制成本。

●加密貨幣銀行Silvergate Bank結業，母企股價冧4成。

●傳Apple擬調整國際業務管理層，將看重呢個市場...

●馬斯克衰多口，擬累Tesla股價又跌3%。