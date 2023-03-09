港匯觸及7.85 道指期貨跌28點
2023年03月09日 16:18
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美匯指數報105.54；港匯見7.85，再觸及弱方兌換保證水平；離岸人民幣(CNH)報6.9814；美元兌日圓報136.77；歐元處1.0558；英鎊報1.1850。金價報1,815.06美元。油價微跌，布油報82.60美元，紐油處76.59美元。比特幣跌1.62%至21,650美元。道指期貨跌28點。
焦點數據：
20:30 美國2月Challenger裁員人數
21:30 美國首次申領失業救濟人數
21:30 美國連續申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報19,925點，跌125點或0.63%，主板成交1,029.31億港元。騰訊跌2.7%，滙豐控股逆市漲1%。https://bit.ly/3Yyvbnp
-電視廣播炒高3成後倒跌近15%，料電貿直播節目需求持續。
-比亞迪據報預留1560億拓電動商用車，F品牌新車曝光。
-新股專輯：九方財富定價17元，人人有份。
●內地通脹降溫，滬深三大指數先升後回，其中滬綜指全日收跌7點或0.22%，報3,276點，成交3,288.26億元人民幣。板塊方面，酒店旅遊股領跌1.9%，船舶製造股跌1.3%，傳媒娛樂及鋼鐵股升0.2%至0.3%，生物製藥股升0.4%。https://bit.ly/3ZAFIj8
香港經濟：
●調查：僅1/3大灣區消費者擬未來1年來港旅遊。
香港樓市：
●西南九龍維港滙II部署周六開售117伙。
●NOVO LAND 2B期加推189伙，周日賣。
●2月港物業辣招稅收按月增66%，新從價印花稅8個月高。
●鴨脷洲兩幢舊樓月底拍賣，底價1.57億元。
●夫婦睇樓1次斥830萬購愛海頌，原業主持貨逾3年料蝕使費。
●大埔天鑽一房戶555萬沽，原業主料蝕使費離場。
●宇晴軒兩房戶反價至808萬，首置客追入。
●3月二手交投大跌，北區買賣挫48%，原因係...
中國經濟：
●內地2月通脹放緩至1%，PPI跌1.4%。
●內地金融監管機構改革變業界噩夢，員工薪酬恐減半。
●內地改革金融監管，大行：明確職權提高效率。
美國經濟：
●鮑威爾忽然變鴿，尚未決定3月加息幅度，續觀望數據。
●聯儲局褐皮書：美經濟活動略有增加，通脹壓力仍在。
●新債王：聯儲局為遏通脹，3月或加息半厘。
●羅傑斯：全球經濟不會短期內陷衰退，唔信美國可軟着陸。
●埃利安斥鮑威爾言論加劇市場波動，恐危及金融穩定。
●經濟學家警告：聯儲局「死到臨頭」才會停止加息...
●報稱拜登擬向富豪徵稅25%，並向能源及加密貨幣「開刀」。
外地經濟：
●日本上季GDP低於預期。
企業消息：
●安永否認暫停分拆審計與諮詢業務。
●暗示裁員？花旗CFO：必要時將調整投行員工數目。
●內地iPhone需求急增，分析師估蘋果股價會再升...
●快速時尚巨擘SHEIN傳赴美上市，將進行156億融資。
●野村據報削高層應酬開支30%，加大力度控制成本。
●加密貨幣銀行Silvergate Bank結業，母企股價冧4成。
●傳Apple擬調整國際業務管理層，將看重呢個市場...
●馬斯克衰多口，擬累Tesla股價又跌3%。