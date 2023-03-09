恒大許家印被接管布力徑大宅放售　市值8.8億元

中原地產及世邦魏理仕被委託為物業的聯合獨家代理出售該大宅，物業將按現狀交吉出售，並計劃於3月下旬選定買家。至今項目已接獲的買家查詢，當中超過六成屬本地老牌家族及超級富豪，約三成為內地客。

世邦魏理仕資本市場部主管甄浚岷表示，由於中港兩地通關，經濟逐步復常，加上美國加息估計將近見頂，豪宅市場可看高一線。

中原地產山頂及南區高級區域營業董事李卓雄則指，2023年首2個月全港一、二手買賣金額5,000萬元以上成交錄得約96宗，當中洋房成交佔14宗，通關後市況回暖，豪宅買家對後市信心加強，加上新一份財政預算案重啟投資移民，料可引進資金、人才和企業，令市場觀望氣氛消散，交投升溫。