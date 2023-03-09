恒大許家印被接管布力徑大宅放售 市值8.8億元
2023年03月09日 16:41
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山頂布力徑大宅
深受財困壓力的中國恒大(03333)，其創辦人許家印早前將山頂布力徑3幢別墅抵押後，據消息指，其中，位於布力徑10號2號屋(又稱B屋)被建行(亞洲)接管，早前並透過代理推出市場標售，並已接獲數10組買家查詢。據了解，該物業市值料約8.8億港元，以現有別墅實用面積約5,000方呎計算，呎價約17.6萬元。
中原地產及世邦魏理仕被委託為物業的聯合獨家代理出售該大宅，物業將按現狀交吉出售，並計劃於3月下旬選定買家。至今項目已接獲的買家查詢，當中超過六成屬本地老牌家族及超級富豪，約三成為內地客。
世邦魏理仕資本市場部主管甄浚岷表示，由於中港兩地通關，經濟逐步復常，加上美國加息估計將近見頂，豪宅市場可看高一線。
中原地產山頂及南區高級區域營業董事李卓雄則指，2023年首2個月全港一、二手買賣金額5,000萬元以上成交錄得約96宗，當中洋房成交佔14宗，通關後市況回暖，豪宅買家對後市信心加強，加上新一份財政預算案重啟投資移民，料可引進資金、人才和企業，令市場觀望氣氛消散，交投升溫。