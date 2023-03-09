【產經直播】港股失兩萬關 情況不妙？
2023年03月09日 16:51
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美國聯儲局有機會提速加息，隔晚美股個別發展。港股周四(9日)繼續下跌，恒指輕微高開31點後，走勢反覆，最終失守兩萬關，收市報19,925點，跌125點，港股轉弱，博反彈未係時候？繼續炒股唔炒市？
京東(09618)今日(9日)收市後派成績表，市場普遍預期，集團上季收入有2,956.2億元人民幣，按年升7.1%；經調整純利55.3億元，按年升55.2%。早前集團亦宣布推出「百億補貼」，向拼多多開戰，京東股價績前靠穩，但年初至今股價已跌逾17%，預期可否借助業績追落後？
友邦(01299)周五(10日)公布業績，市場預料，純利將介乎7.33億至39.56億美元，按年下跌46.7%至90.1%。高盛預期，友邦去年新業務價值，將按年跌7%至31億美元，維持「買入」評級及目標價103元不變。友邦股價連跌兩日後，績前同樣靠穩，友邦有冇機會如高盛所言見紅底？
餐飲股集體沽壓，內地2月CPI創一年低位，生產物價指數PPI更連跌5個月，反映內地經濟復甦速度唔夠快。加上呷哺呷哺(00520)發盈警，預計全年虧損約3.2億至3.4億元，股價急挫7%，餐飲股都係眼看手勿動？
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