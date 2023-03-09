太古地產：中港商場人流及銷售接近疫前水平
2023年03月09日 17:25
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(左起)太古財務董事馬天偉(Martin Murray)、太古主席白德利(Guy Bradley)、太古地產行政總裁彭國邦(Tim Blackburn)
太古地產(01972)行政總裁彭國邦說，自去年11月底，內地商場人流及銷售穩定恢復，今年1月已與疫情前相差無幾。香港市場在去年下半年穩定恢復，太古城中心、東薈城及太古廣場在農曆新年等節日的銷售強勁，今年起情況令人鼓舞，並已接近疫情前水平。
公司今年對中國市場看法相當樂觀，問到會否憂慮內地經濟放緩、疫情重燃、消費增速不及預期時，太古(00019)主席白德利(Guy Bradley)說，在做投資決策時會考慮下行風險，但最近幾次到中國出差後，認為下行風險是「相當有限」，投資總會有風險，但他看好今年的機會及增長潛力，對於中國重啟後出現報復式消費及旅遊的趨勢感到樂觀。他又謂，香港經歷了過去兩三年的艱難時期，期望能夠擺脫疫情陰霾，重拾國際金融中心及航空樞紐的地位。
雖然加息周期持續，太古財務董事馬天偉(Martin Murray)說，目前公司資產負債表穩健，足以持續作投資，加上60%債務已作固定匯率對沖，目前處於有利位置。