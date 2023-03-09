九倉：內房業前景未明　內地投地計劃暫按兵不動

他解釋，過去數年中央政府推動下，所有大城市賣地都是集中賣地安排，每年內地大城市舉辦一至兩次集中賣地，每次賣數十幅地。

他指，此政策導致過去幾年，成功投得地皮的大都為國企，民企佔少數，惟過去幾年不少內房民企陷財困亦是另一影響因素，使民企投地參與度減低。

他稱，注意到近期中央賣地政策有變，一線城市不再集中賣地，而是不定期賣較少量地皮。他坦言，九倉有興趣參與投地，但仍需觀察內地市場發展。

他指，去年受疫情和經濟影響，內地房地產市場非常疲弱，加上不少同業深陷財困，打擊市場氣氛和買家入市意欲。吳天海續稱，年初至今，內地大城市房地產市場出現好轉和回穩迹象，售價和成交改善，惟是否「報復性反彈」仍是未知之數，無法判斷這個反彈能否持續，假如市況繼續疲軟，集團在內地投地興趣將更謹慎，故未可確實預計年內回否參與內地投地。

該企去年負債比率降至3.4%，被問及會進一步下跌，他直言，跌幅有限，若未來尋覓合適投資項目，不排除負債比率回升。

至於會否收購部分陷入財困的內房民企，他表示，集團曾接觸過相關接洽，惟他指，正因這些民企陷財困，手上經營過的項目很可能有「陷阱」，讓人難以察覺，不似政府推出的新項目般「乾淨」，故「與其嘗試執一啲『荀貨』」，不如正正當當在政府投地，來得「乾乾淨淨」。

內地收租物業前景方面，吳指，認為其與內地經濟消費息息相關，雖看好今年情況轉去年改善，惟復甦步伐有幾快，反彈幅度有幾高，則暫未能下定論。