美夥荷蘭出招限晶片技術售華　ASML料管制擴至舊製程

口口聲聲要與中國攜手應對氣候變化等全球挑戰的現屆美國政府，持續收緊對華晶片技術管制，拉攏所謂盟國加入其遏華大計亦有進展。事緣荷蘭貿易部長施賴內馬赫證實，對華光刻機出口管制已由7納米以下尖端製程必需的EUV(極紫外光)延伸至用於舊5代製程的DUV(深紫外光)，或對中國擴產有關晶片滿足工業需求帶來不確定性。

施賴內馬赫稱，這是要避免荷蘭貨用於軍事及大殺傷力武器等「不樂見」的場景、防止荷蘭陷於不應有的戰略倚賴，並維持荷蘭的技術領先地位，之後會根據這幾項原則審核，視乎個案而定。

上述「水蛇春咁長」的型號其實是一款ArF(氬氟)光源、波長193納米的光刻機，適用於12吋晶圓的先進製程，適用範圍不限於45納米或以下成熟製程，連7納米也行(良率或因廠商技術而異)。它被管制無疑是因為西方擔心中國能用它生產7納米製程的晶片，惟ASML稱，其專注成熟製程的客戶用更舊款的浸潤式微影(光刻)工具也過得好。

該企又稱，連同當前市場狀況考慮，預期出口管制由EUV擴至DUV，不會對其今年或長遠的財務指引構成最大影響。所謂「長遠前景」，即2025年收入300億至400億歐元(2022年為211.73億歐元)，整體毛利率54至56%，以及2030年收入達440億至600億歐元，整體毛利率56至60%。本年指引則是收入增長逾25%，整體毛利率比去年的50.53%略佳。

剛宣稱「要與印度商討半導體戰略」的美國商務部長雷蒙多，曾表明會不斷檢討出口管制的漏洞，而報稱接近商湯的消息人士亦估計「華府會加緊打壓中國的AI公司……產業面對很大風險」。商湯回應強調，該企嚴格遵守國內外貿易相關法規。

中美晶片惡鬥卻吸引近日對華立場「彈出彈入」的「新興市場之父」麥樸思，最新則表示押重注半導體股票，稱「為我們投資組合的頭號板塊……中美兩國都不惜重金研發和生產半導體，這批公司有運行。」