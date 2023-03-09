樓價回升！太古城兩房則王重返1100萬

鰂魚涌太古城兩房則王做價重返1,100萬元，同類單位連租約易手，呎價約18,966元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張光耀透露，鰂魚涌太古城兩房則王重返1,100萬元，單位為天星閣高層A室，實用面積約580方呎，望園景、池景及海景，位連租約易手，呎價約18,966元，單位現時以2.15萬元元租出，租金回報約2.3厘。

●利嘉閣吳玉蘭指，鰂魚涌南豐新邨8座頂層連天台戶，實用面積約570方呎，三房間隔，連328方呎天台，望內園景，新買家於區內睇樓多時，見同類型放盤罕有，以808萬元達成交易，呎價約14,175元。

●中原滕成德表示，西半山寧養台B座中層F室，實用面積約1,288方呎，套三房間隔，以2,400萬元易手，呎價約18,634元，原業主於1996年以700萬元買入，持貨約27年帳面獲利1,700萬元，單位升值約2.43倍。

●中原謝耀民透露，堅尼地城泓都2座中低層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望市景，以975萬元易手，呎價約20,228元，新買家屬於用家，原業主於2009年以368萬元買入，持貨約14年帳面獲利607萬元，單位升值約1.65倍。

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九龍區

●利嘉閣李啟昌表示，長沙灣居屋樓凱樂苑D座高層9室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場開價480萬元，最終減20萬元，以460萬易手，呎價約11,705元，原業主斥約269萬元一手向房委會購入上址，帳面獲利約191萬元。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳3月暫錄約83宗二手買賣，日出康城屋苑佔20宗，當中緻藍天2座左翼低層D室，實用面積約785方呎，套三房間隔，另設儲物房，望內園景，最新以990萬元易手，呎價約12,611元。

●美聯林健偉指，將軍澳維景灣畔13座高層A室，實用面積約682方呎，套三房間隔，最初以1,120萬元放售，放盤約6個月，獲外區換樓客以1,087萬元承接，呎價約15,938元。新買家原居於藍田，購入單位作自住用途。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋寶盈花園4座低層H室，實用面積約484方呎，兩房間隔，去1月未補價第二市場叫價580萬元，近日調整叫價至480萬元，終獲買家以468.8萬元承接，累減約111.2萬，減幅約29%，呎價約9,686元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城G座低層3室，實用面積約363方呎，三房間隔，放盤兩個月，開價575萬元，獲買家洽購，以570萬元成交，呎價約15,702元，原業主於2013年1月以355萬購入，持貨約10年帳面獲利215萬元離場。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山居屋富寶花園12座中層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望山景，放盤1年，原先於未補價第二市場叫價350萬元，減25萬元或減約7.1%，以325萬元沽售，呎價約6,715元。

●世紀21奇豐張翠珊透露，馬鞍山居屋錦英苑J座中層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤10個月，已補價自由市場叫價530萬元，累減107萬元，減幅約20.2%，獲買家以423萬元承接，呎價約10,549元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山帝琴灣凱弦居8座中層H室，實用面積約1,104方呎，三房連工人房間隔，望園景，放盤8個月，原先叫價1,380萬元，累減20萬元，終以1,360萬元沽出，呎價約12,319元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山區3月暫錄約31宗二手買賣，其中迎海1座中層F室，實用面積約548方呎，兩房間隔，開價約980萬元，議價後以955萬元易手，呎價約17,427元，新買家為用家。

●中原杜文俊表示，房協沙田綠怡雅苑剛錄本月首宗買賣，單位為3座低層G室，實用面積約580方呎，兩房間隔，未補價第二市場放盤叫價約580萬元，議價後售565萬元，呎價約9,741元，新買家為白居二客。

●中原區國健指，上水居屋旭埔苑B座高層2室，實用面積約546方呎，兩房間隔，未補價第二市場放盤開價約300萬元，經議價後以288萬元獲承接，呎價約5,275元，新新買家為上車客，怕遲買會貴，購入單位自用。

●美聯馮根明稱，元朗YOHO MIDTOWN第8座高層D室，實用面積約893方呎，三房連工人房及士多房間隔，新買家為區內首置客，議價58萬元後，終以1,380萬元購入，呎價約15,434元。

●利嘉閣黃永全表示，元朗公屋朗屏邨喜屏樓高層10室，實用面積約381方呎，一房間隔，早前於未補價第二市場叫價約238萬元放售，終以約220萬元易手，累減約18萬元，呎價約5,774元。

●祥益林家倫指，天水圍居屋屏欣苑B座高層32室，實用面積約376方呎，開放式間隔，區內白居二垂青，原業主更有約20萬元的議價空間，決定於未補價第二市場以399.8萬元購入自住，呎價約10,633元。

●中原陳智生透露，屯門慧豐園5座高層F室，實用面積約471方呎，兩房間隔，享全海景，叫價609萬元，放盤約4個多月，以580萬元沽出，呎價約12,314元，累減29萬元或約5%，買家為同區上車客，是次入市自用。

●中原林恩信表示，荃灣區3月累錄約40宗二手買賣，荃威花園錄得6宗，包括N座高層4室，實用面積約533方呎，「大兩房」間隔，去年11月放盤最初叫價520萬元，本月降價至500萬元，再減26萬元，最終以474萬元沽出，呎價約8,893元。

●利嘉閣黃偉樂指，荃灣翠豐臺2座中層E室，實用面積約440方呎，兩房間隔，附全屋裝修，原先叫價約660萬元放售，議價後累減約32萬元，以628萬元成交，呎價約14,273元，比市價略低，原業主2017年9月以570萬元購入，持貨6年帳面獲利約58萬元。

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