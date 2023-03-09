調查列出詐騙語言偽術　有咩字眼最易令港人中伏？

全球最大的科技支付公司之一的Visa早前就數碼詐騙，在香港等全球18個市場，合共向6,000名成年人進行調查，發現標題瞄準讓消費者感到興奮的事情，最容易詐騙得逞。在香港，消費者通常被吸引的關鍵字眼是「獨家優惠」，其次是「點擊此處」和「限時優惠」，在整體調查最為吸引消費者的詐騙字眼，通常包含「中獎」、「獨家優惠」或「免費贈品」等字眼。換言之，消費者受騙的原因，離不開「貪小便宜」，得審慎辨別資訊真偽，以避免蒙受損失！

Visa最近發表環球研究報告《詐騙特徵：欺詐語言(Fraudulese：The Language of Fraud)》，發現受訪者認為他人較自己更容易受騙，他們普遍認為自己對詐騙訊息有足夠的警覺，而相比之下九成受訪者傾向擔心朋友或家人不慎遇到潛在詐騙情況，包括收到要求驗證帳戶的電子郵件或短訊、銀行帳戶透支查問，以及網上購物網站有關贏得禮品卡或產品的通知。

Visa去年阻止56億相關交易

報告又發現，超過八成受訪者僅以犯罪分子能輕易偽造的細節來辨別資訊真偽，其中將注意力投放於公司名稱與標誌的人佔超過四成。只有六成受訪者會確認資訊是否來自可靠的電子郵件地址，而不到一半消費者會檢查電子郵件是否有錯字。

Visa香港及澳門區風險主管麥佰風表示，在數碼優先的時代，理解詐騙語言陷阱變得愈來愈重要，皆因騙徒的詐騙語言及手法層出不窮，任何人都有可能遭受其害。了解詐騙語言的特性有助預防全球罪案發生，而教育消費者識別詐騙語言也是保護消費者的重要一環。該企去年度從1.22億宗交易中，成功阻止56.5億元的企圖欺詐交易。