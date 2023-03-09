京東徐雷︰百億補貼對盈利影響非常低　冀改變消費者習慣

他強調，集團經營策略多年來未變，一如以往地重視「成本、效益、用戶體驗」，其中價格是用戶體驗中非常重要的一環。他表示，中國的電商行業過去非常依賴短期大型營銷活動，造成「不促不銷」現象。在他看來，這不是健康的情況，而「百億補貼」正是為了創造「天天低價」的環境，從而改變消費者的習慣，有助於穩定供應鏈。

他將這種做法形容為強化用戶的「低價心智」，類似的價格策略還有在京東平台上「買貴雙倍賠」等。他續指，補貼計劃開始僅數日時間，已取得很好的效果，某些方面更是「超出了我們的預期」。除了吸引新客戶外，原有客戶的流量亦有增加。至於外界擔心補貼會影響毛利率，他指出補貼並非完全由京東支付，部分會由品牌商分擔，今次項目首一個月補貼額料約10億元人民幣。

徐雷表示，整體消費復甦進程仍然不平均，主要集中在餐飲旅遊等領域。他認為，未來全面復甦仍雖然一段時間，要等待經濟活動的反彈傳導致居民收入，從而提振消費信心，又引述合作的品牌商指對今年中國消費「謹慎樂觀」。