新盤氣氛暢旺　屯門項目周日部署第三輪銷售

熱賣新盤燃起樓市氣氛，發展商紛紛趁旺市加快推盤步伐，各區一手項目加入搶客戰。屯門大型項目將於周日緊接第三輪銷售，而同區另一樓盤正式上載樓書，部署截擊。

●屯門NOVO LAND第2B期周日發售189伙

新地代理總經理陳漢麟稱，周日將發售的單位包括52伙一房戶、116伙兩房戶及21伙三房戶，折實價由429.33萬至948.17萬元。

●何文田站瑜一第1B期大樓模型首曝光

●屯門飛揚第2期已上載樓書

●西南九龍維港滙II周六發售117伙

●雨後示範單位首日約500人次參觀

星星地產旗下的元朗朗屏雨後將於周五(10日)接受認購登記，項目示範單位已於昨(8日)開放，該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，截至昨日下午6時半，示範單位錄約500人次參觀，計劃下周發售，將視乎收票反應，有機會於短期內輕微提價加推單位。

集團主席及首席執行官陳文輝表示，示範單位開放首日參觀人流不俗，樓盤附近有多項工廈改劃申請，反映發展商看好該區前景。

●啟德跑道區澐璟三房售5,050萬元

●尖沙咀本木單日沽兩伙 共涉2,822萬元

●元朗Grand YOHO第二期沽7伙 吸金逾7,785萬元

●屯門上嵐一房戶價約18,396元

建灝地產旗下屯門上嵐，錄得月內第5宗成交，最新以524.3萬元沽出7樓E室，實用面積285方呎，一房戶，呎價約18,396元。

●大埔白石角雲滙第1期三房呎價約20,783元

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅呎價為15,730元

●沙田大圍站柏傲莊III 累錄437宗終止交易