新盤氣氛暢旺 屯門項目周日部署第三輪銷售
2023年03月09日 22:00
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熱賣新盤燃起樓市氣氛，發展商紛紛趁旺市加快推盤步伐，各區一手項目加入搶客戰。屯門大型項目將於周日緊接第三輪銷售，而同區另一樓盤正式上載樓書，部署截擊。
●屯門NOVO LAND第2B期周日發售189伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2B期，經過首兩輪銷售已沽出逾500伙，套現逾30億元。新地副董事總經理雷霆於表示，該盤已加推189伙，部署周日作第三輪銷售。同系列第2A期的樓書及示範單位等準備工作已經接近完成，同時白石角University Hill亦籌備得如火如荼，兩盤將緊接推出，集團於4月有機會雙盤齊發。
新地代理總經理陳漢麟稱，周日將發售的單位包括52伙一房戶、116伙兩房戶及21伙三房戶，折實價由429.33萬至948.17萬元。
●何文田站瑜一第1B期大樓模型首曝光
華懋集團與港鐵公司(00066)合作的何文田站瑜一第1B期項目模型於周四(9日)首度曝光。華懋集團銷售總監封海倫表示，該盤部署下周開放示範單位及開價，預計首批將提供不少於50伙，戶型涵蓋一至三房間隔，預計以標準戶為主。同時，首輪銷售安排會設2伙或以上的大手客時段，亦考慮將三房單位亦納入該組別。
●屯門飛揚第2期已上載樓書
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，周四(9日)上載樓書至一手住宅物業資訊網。今期項目由2座樓高20層的住宅大樓組成，單位戶型由一房至三房間隔，實用面積263至722方呎。由樓書所見，每座的標準樓層每層均設有10伙，提供兩部升降機。面積最細的單位為3座的F室，一房間隔。
●西南九龍維港滙II周六發售117伙
信和置業(00083)等四大發展商合作的西南九龍維港滙II，部署周六(11日)發售117伙，包括59伙以價單形式出售及58伙招標發售。信和置業執行董事田兆源表示，上述以價單形式發售的單位涵蓋開放式戶至三房戶型，折實呎價23,017至30,943港元。大部分單位屬原價加推，部分價格則輕微調整。
●雨後示範單位首日約500人次參觀
星星地產旗下的元朗朗屏雨後將於周五(10日)接受認購登記，項目示範單位已於昨(8日)開放，該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，截至昨日下午6時半，示範單位錄約500人次參觀，計劃下周發售，將視乎收票反應，有機會於短期內輕微提價加推單位。
集團主席及首席執行官陳文輝表示，示範單位開放首日參觀人流不俗，樓盤附近有多項工廈改劃申請，反映發展商看好該區前景。
●啟德跑道區澐璟三房售5,050萬元
一手大額成交繼續湧現，由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周四(9日)以逾「半億」元沽出三房戶。上述為第8座31樓B室，實用面積1,187方呎，三房一套連私人電梯大堂間隔，成交價為5,050.23萬元，呎價約42,546元。發展商表示，該項目開售至今累售75伙，套現逾37.73億元。
●尖沙咀本木單日沽兩伙 共涉2,822萬元
恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，周四(9日)連沽兩伙，共涉2,822.34萬元。當中，17樓B2室，為實用面積721方呎的三房單位，成交價1,912.74萬元，呎價約26,529元。
●元朗Grand YOHO第二期沽7伙 吸金逾7,785萬元
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，周四(9日)沽出7伙，成交價介乎989.2萬至1,423.04萬元，單日套現7,785.68萬元。當中售價最高為3座42樓F室，實用面積724方呎，三房間隔，呎價約19,655元。
●屯門上嵐一房戶價約18,396元
建灝地產旗下屯門上嵐，錄得月內第5宗成交，最新以524.3萬元沽出7樓E室，實用面積285方呎，一房戶，呎價約18,396元。
●大埔白石角雲滙第1期三房呎價約20,783元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第1期錄得今年首宗一手成交，招標賣出第6座18樓A3室，單位實用面積811方呎，三房連儲物室間隔，成交價1,685.5萬元，呎價約20,783元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅呎價為15,730元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，最新以逾1,418.8萬元沽出別墅RV8的3樓B室，實用面積902方呎，四房間隔，呎價為15,730元。
●沙田大圍站柏傲莊III 累錄437宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得的終止買賣個案約437宗，包括8A座23樓F室，實用面積473方呎，兩房間隔，原本於去年6月以989.1萬元沽出，當時呎價約20,911元，惟交易已於周三(8日)終止。