額外印花稅大縮水創11年低　何文田半新樓4年半蝕290萬

近年樓價顯著向下，願意付辣招稅賣樓的業主大減，加上交投量回落，政府的額外印花稅出現多年以來新低。據稅務局資料，2月該類稅收僅錄約371.4萬元，創約11年新低，按月再挫約27%。同時，不少業主「捱過」3年辣招期仍要蝕讓，何文田ONE HOMANTIN一房單位，約4年半帳面貶值逾290萬元。

稅務局公布的數字顯示，2月涉及額外印花稅的住宅成交僅錄10宗，按月減少5宗，宗數屬歷來第三低。而相關稅款對上低位，為2012年2月錄得約340萬元，惟當時額外印花稅率為5至15%，辣招期為兩年，而現時稅率已升至10至20%，辣招期延長至3年。

上月整體物業辣招稅收則共錄約5.56億元，按月回升約66.4%，涉及物業成交量234宗，按月多76宗，當中沒有非住宅的雙倍印花稅追收個案。至於，上月涉額及宗數按年仍少約16%及約14.3%。

期內買家印花稅收按月升約93.7%至近1.8億元，涉及61宗成交，屬近8個月最多，較1月漲約79.4%。上月的15%新住宅從價印花稅額錄約3.73億元，亦創8個月新高，按月增約57.7%，相關住宅成交量按月也多55宗，共錄163宗。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，現時樓價比3年前低，除非部分業主有套現需要，否則不太願意支付額外印花稅出售物業，故預料未來數月同類成交仍會維持在低水平。

事實上，住宅樓價下跌，市場蝕讓續湧現。市場消息透露，ONE HOMANTIN第7座一個高層單位，實用面積約406方呎，向為收租物業，近日租約期滿叫價828萬元放售，市傳以796.8萬元沽出，呎價約19,626元。原業主2018年中一手購入，帳面跌價近27%，另需再蝕使費。

近年新供應持續增加，令樓價有隱憂。香港置業劉浩勤指，將軍澳日出康城晉海II第5B座中層E室三房戶，實用面積約597方呎，1月放盤即減價40萬元，剛售960萬元，呎價約16,080元，原業主持貨約5年，帳面虧蝕27.1萬元。該行張志豪稱，長沙灣愛海頌2座低層E室兩房戶，減價20萬元，以830萬元售出，原業主2019年11月以約830.2萬元購入，料損手離場。