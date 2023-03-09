美股道指升逾百點　京東ADR挫7%

美股3大指數周四早段靠穩，道指升131點，報32,929點；標指升8點，報4,000點；以科技股為主的納指升11點，報11,587點。港股夜期報19,864點，跌71點；低水62點。

美國上周首申領失業救濟人數為21.1萬人，高過預期；截至前周止持續申領人數則為171.8萬人，同樣遜預期。聯儲局主席鮑威爾此前曾稱「估計不會看到美國出現大規模失業情況」；市場亦關注周五公布的2月非農就業數據及失業率。

企業消息方面，京東集團公布業績後，其美國預託證券(ADR)早段曾挫逾7%，較港股收市低約5%。

Uber據報為聚焦於公司的預約叫車及送餐業務，正探討出售Uber Freight貨運物流部門，亦有可能將其分拆單獨上市，以精簡業務。報道指，Uber正與顧問討論潛在的選擇，分拆上市機會應該較大，惟可能要等到明年才真正落實。Uber股價早段曾升0.12%，報34.04美元。

早前傳出裁員的花旗表示，有需要時將調整投資銀行職位數目，以提高整體盈利表現。集團財務總監Mark Mason接受外媒訪問時稱，過去數年，集團一直擴張其投資銀行部門，並就能源、生物科技、醫療保健等領域增加招聘，但基於近期併購交易減少，該行正考慮調整發展步伐。花旗股價曾跌0.15%。