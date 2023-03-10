東方日報B1：華消費不均　京東上季零售收入失色

京東管理層業績電話會議中，一再強調盈利能力及增長前景良好。似乎是為了證明這一點，京東於業績公告中表示，正計劃執行年度股息政策，2023年起公司可選擇每年宣告及分派現金股息，金額根據上一年的財務表現及其他因素釐定。首席財務官許冉表示︰「很高興繼續以現金股息的形式回報股東，這也反映了我們健康的盈利能力和資產負債表，以及為股東創造長期價值的信心。」

以港股每手50股計，帳面可獲120.9港元，對應周四收市價的股息率為1.34厘，派息的除淨日為4月4日，暫定4月27日派發，惟要留意的是，若投資者持有京東的是美國預託證券(ADR)，派息則要扣除30%的股息稅。京東ADR早段折合報169.32港元，較港股收市低5.56%。

對於近日補貼營銷所引起的關注，首席執行官徐雷強調，經營策略多年來未變，一如以往地重視「成本、效益、用戶體驗」，其中價格是用戶體驗中非常重要的一環。過去內地電商行業非常依賴短期大型營銷活動，造成「不促不銷」現象，並不健康，而「百億補貼」正是為了創造「天天低價」的環境，從而改變消費者習慣，有助於穩定供應鏈。

他將這種做法形容為強化用戶的「低價心智」，類似的價格策略還有在京東平台上「買貴雙倍賠」等。他續指，補貼計劃開始僅數日時間，已取得很好的效果，某些方面更是「超出了我們預期」。除了吸引新客戶外，原有客戶的流量亦有增加。至於外界擔心補貼會影響毛利率，他又稱，補貼並非完全由京東支付，部分會由品牌商分擔，今次項目首一個月補貼額料約10億元(人民幣‧下同)。

回看今次財報，京東確實有足夠條件將持續派息。截至去年底止一季，總收入按年增長7.08%至2,954.46億元；經調整純利76.59億元，按年升1.14倍，勝市場預期；季內自由現金流達到120.44億元，按年大增4.25倍。全年收入升9.94%至10,462.36億元，突破萬億元關，經調整純利282.2億元。

業務分項方面，上季零售業務收入按年僅增長3.62%至2,589.25億元。徐雷表示，整體消費復甦進程仍然不平均，主要集中在餐飲旅遊等領域，未來全面復甦仍需要一段時間，要等待經濟活動的反彈傳導至居民收入，從而提振消費信心，並引述合作的品牌商指對今年內地消費「謹慎樂觀」。