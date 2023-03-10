【東方日報產評】華促內需有準備　金融改革釋紅利

今年以來，中國逐步重啟經濟，製造業及服務業數據由低谷反彈，並不讓人意外。不過，作為增長引擎之一的出口尚處於上季以來的降軌，說明外貿形勢未許樂觀。更惹憂的是，最新的2月通脹回落至一年低位，物價表現一定程度反映經濟重啟對於提振內部需求的作用尚屬有限。當局得盡快正視消費與投資信心不足的問題，第二季必得設法扭轉市場預期，除了穩定樓市，盤活資本市場，釋放財富效應，重建市場對中國資產增值前景的信心，就成為重中之重！

本周兩個重要的內地經濟數據。首先是首兩個月中國出口及進口雙雙下跌兼遜預期，反映內、外需求皆疲弱。其次是昨日公布的通脹數據表現明顯低於預期，進一步肯定了內部需求表現與預期有明顯落差。

中美通脹一低一高，美國設法加息遏通脹，而中國得想辦法提振消費與投資信心，讓通脹重回目標水平，這意味未來中國尚有空間放鬆銀根以挺經濟，惟中美息差將擴闊，年內人民幣只能求穩定在區間上落，暫難望升值，這個預期無可避免會加大吸引外資的難度。

有別於美國人債台高築，中國人並不缺錢。去年全國本幣存款增26.26萬億元（人民幣‧下同），其中住戶存款增17.84萬億元，按年高8萬億元，超額儲蓄現象反映收入預期下滑與收入結構惡化等問題，人均消費續弱。

畢竟在中美博弈下，美資減少在華的製造業投資，西方聯手圍堵中國，切斷高端晶片供應，加上美國持續加息，經濟衰退風險大增，對中國商品需求亦不樂觀，幾可肯定會對中國製造業、固定投資和出口造成衝擊。在這個背景下，製造業工人就業機會和收入減少，只會更傾向「省錢」和「儲錢」，而不願「花錢」。

實際上，中國人不是沒錢花，是沒信心去花。所謂「解鈴還須繫鈴人」，要改變內需疲弱的格局，得徹底扭轉市場在這3年疫情期間累積的悲觀預期。方法之一是穩樓市，盤活資本市場。針對樓市問題，國策強調「房住不炒」，顯然不會放手讓資金流入樓市炒作，但加快交樓進度、施以政策釋放用家購買力，促進樓市資金鏈循環正常化，既能為居民帶來正面的財富增值效應，亦能協助房企走出困境，再次撬動資本投資。樓市穩，結合政府推動大型基建，固定投資這一方面就能穩住半邊天。

另方面，中國不能再讓A股市場呆站，近年推出的多項金融市場改革開放措施，是時候體現革新圖強的政策紅利，以適量槓桿效應激活經濟活力，重新啟動增長引擎。盤活資本市場，既能協助企業融資，也能為居民帶來財富效應，拉動整個服務業景氣，並吸引外資，以彌補製造業多面受敵下的增長和引資缺口。

雖然西方國家都在鼓吹削華投資，但歐美金融機構還是熱衷於在內地開展金融服務業務，磨拳擦掌等待參與這個潛力優厚的企業融資與財富管理市場。相信待近日內地宣布的金融監管新架構底定後，資本市場有望逐步展現新貌，且看能否在下半年全球經濟大逆風到臨前，扮演資金「逃生門」的角色，引資東來。