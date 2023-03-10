羅兵咸永道遭英國罰款560萬英鎊　原因係...

外媒報道，國際會計師事務所羅兵咸永道(PwC)因審計存在嚴重違規行為，遭英國審計監管機構罰款560萬英鎊。

報道指，英國財務報告委員會(FRC)周三(8日)發聲明，稱發現羅兵咸永道對英國國防承包商Babcock International的審計中存在「嚴重違規行為」，嚴重違反審計要求，包括多次未能挑戰Babcock International的管理層並獲得足夠適當證據，在向FRC提供材料方面亦存在錯誤、遺漏和延誤等，因此決定對羅兵咸永道處以750萬英鎊罰款，並勒令其向FRC支付73.3萬英鎊費用，並審查其培訓計劃。

此外，FRC更對2名羅兵咸永道合夥人Nicholas Campbell Lambert及Heather Ancient罰款20萬英鎊和6.5萬英鎊。

鑑於上述問題提前解決，FRC最終將罰款金額由750萬英鎊下調至560萬英鎊，而Nicholas Campbell Lambert和Heather Ancient罰款也下調為15萬英鎊及4.87萬英鎊。

普華永道對此也發出聲明，表示對於所涉工作不符合要求的標準感到抱歉，稱公司已在改進審計方面投入了大量資金，並在FRC檢查中獲得了改進的結果。