蘋果公司調整管理架構　未來增長還看呢個文明古國？

蘋果公司(Apple Inc.)近年為分散供應鏈風險，不斷在印度擴大生產線。除了在供應上更加依賴印度、實現「去中國化」之外，Apple亦愈來愈重視印度作為消費市場的需求潛力。消息指，Apple打算將印度業務升級為「獨立銷售區」，不再併入區域業務當中。

外媒報道，負責印度、中東、地中海、東歐和非洲地區業務的副總裁Hugues Asseman近期退休後，原本是Asseman下屬的印度業務主管Ashish Chowdhary將會在新業務架構之下「升職」，直接向Apple的產品銷售副總裁Michael Fenger匯報。

年初增職位 料旗艦店快開

於截至去年底止一季，Apple在業績報表中將大中華地區、日本與「其他亞太地區」的收入分開排列。作為當前收入最少財報銷售分區，日本業務上季收入為67.55億美元，僅佔整體收入5.76%；而「其他亞太地區」上季收入則為95.53億美元，佔比8.13%。雖然Apple行政總裁庫克曾透露，印度市場的收入創下了歷史新高，惟相信該地區佔比仍屬偏低。

值得注意的是，Apple尚未在印度設立官方零售商店。直到今年1月，該公司於印度增設了許多零售職位空缺，因此外界都預期首家印度旗艦店有望很快會開業。

上季全球手機出貨量跌15%

不過，整體智能手機市場依然疲弱。據Trendforce統計，去年第四季全球智能手機出貨量按年下跌15.5%，至3.01億部；去全年累計出貨量為11.92億部，按年減10.6%。惟即使Apple上季受到中國代工廠生產延誤的影響，依然拿下季度市佔率第一的寶座，出貨量達7,350萬部。