道指挫543點　比特幣冧6%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.3%，至105.28；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.9762；美元兌日圓處136.29；歐元報1.0584，英鎊報1.1919。金價靠穩，處1,831.38美元。油價呈弱，布油跌1%，報81.56美元，紐油偏軟，報75.5美元。比特幣下挫超過6%，跌至2.03萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水420點。

●道指收報32,254點，跌543點或1.66%，連跌3日；標指收報3,918點，跌73點或1.85%；納指收報11,338點，跌237點或2.05%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報19,562點，跌363點。

●3月恒生指數夜期收報19,672點，跌263點，低水254點，成交18,250張。

●紐約期油收報每桶75.72美元，跌0.94美元或1.23%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.59美元，跌1.07美元或1.29%。

●紐約期金收報每安士1,834.6美元，升16美元或0.9%。

●英國富時100指數收報7,879點，跌49點或0.63%；德國DAX指數收報15,633點，升1點；法國CAC指數收報7,315點，跌8點或0.12%。

●港鐵去年多賺2.8%，末期息89仙。

●恒大許家印被接管布力徑大宅放售，市值8.8億元。

●友邦保險去年少賺96.2%，至2.82億美元；新業務價值跌5%，末期息113.4港仙。

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