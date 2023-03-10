李偉傑：新意網把握ChatGPT機遇　初步上望目標5.1元

香港財政預算案中提出協助企業進一步加快數碼轉型的步伐，預算案預留了5億港元，讓數碼港推行「數碼轉型支持先導計劃」。另外，騰訊研究院早前發布的AIGC發展趨勢報告指，AIGC在AI技術創新和產業生態的支持下，有望步入發展快車，預計2030年AIGC市場規模將達1,100億美元。

此外，新意網受惠新客戶及現有客戶對數據中心的需求增加所帶動下，早前公布截至去年12月30日中期業績，純利約4.33億元，按年增長6%；收入約11.08億元，按年升11%，EBITDA按年升11%至8.05億元，表現維持穩定理想增長。期內，新意網獲多個雲端服務供應商在集團基建設施中增加了容量，部分客戶已經計劃利用最先進的數據中心設備進行下一輪擴張。

新意網現時在香港經營6個數據中心，短中期，數據中心投入服務，擴大產能，把握持續增加的客戶需求。MEGA Gateway即將投入服務，而MEGA IDC第一期及第二期分別在今年及2026年落成。屆時，公司於香港的數據中心總樓面面積將由去年底的150萬平方呎擴充至近300萬平方呎，擴充近1倍，而設施全面啟用後，電力容量將由80兆瓦增加至超過280兆瓦，擴大集團高端數據中心設施容量，新數據中心落成將擁強大協同效應，有利未來持續發展。

近年通脹雖升，特別是電力價格上漲，不過根據新意網與客戶所簽訂的合約，公司大部分的電力成本將「轉嫁」到客戶身上。公司希望為客戶降低經營成本，展開了提升數據中心能源效益，增加客戶及公司營運帶來成本效益。近期股價跟隨大市進行整固格局，預料可在現價(4.5元)附近吸納，初步目標為250天平均線5.1元，中線目標有望在挑戰5.5元，防守位置放於4元水平。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)