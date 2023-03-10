李偉傑：新意網把握ChatGPT機遇 初步上望目標5.1元
2023年03月10日 09:40
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香港財政預算案中提出協助企業進一步加快數碼轉型的步伐，預算案預留了5億港元，讓數碼港推行「數碼轉型支持先導計劃」。另外，騰訊研究院早前發布的AIGC發展趨勢報告指，AIGC在AI技術創新和產業生態的支持下，有望步入發展快車，預計2030年AIGC市場規模將達1,100億美元。
新意網(01686)是香港最大的數據中心服務商，擁有亞洲最大的網絡連接數據中心樞紐MEGA-i，在第三代互聯網(Web3)的增長潛力龐大，雲端計算、人工智能及5G網絡發展皆對數據中心需求殷切。現時市場對ChatGPT等AI領域上發展潛力寄予厚望，而率先推出ChatGPT的OpenAI企業是由微軟一同開發。據悉，微軟是新意網的客戶，租用公司的數據中心，而高質量數據中心正是新意網的優勢所在。ChatGPT需要數據的安全性和可靠性，並使用相應的備份和恢復策略來保護數據，作為數據中心屬於長期合作關係，可為公司帶來長遠收益貢獻，與此同時新意網可在科技新躍進階段下，充分把握ChatGPT帶來的龐大商機。
此外，新意網受惠新客戶及現有客戶對數據中心的需求增加所帶動下，早前公布截至去年12月30日中期業績，純利約4.33億元，按年增長6%；收入約11.08億元，按年升11%，EBITDA按年升11%至8.05億元，表現維持穩定理想增長。期內，新意網獲多個雲端服務供應商在集團基建設施中增加了容量，部分客戶已經計劃利用最先進的數據中心設備進行下一輪擴張。
新意網現時在香港經營6個數據中心，短中期，數據中心投入服務，擴大產能，把握持續增加的客戶需求。MEGA Gateway即將投入服務，而MEGA IDC第一期及第二期分別在今年及2026年落成。屆時，公司於香港的數據中心總樓面面積將由去年底的150萬平方呎擴充至近300萬平方呎，擴充近1倍，而設施全面啟用後，電力容量將由80兆瓦增加至超過280兆瓦，擴大集團高端數據中心設施容量，新數據中心落成將擁強大協同效應，有利未來持續發展。
近年通脹雖升，特別是電力價格上漲，不過根據新意網與客戶所簽訂的合約，公司大部分的電力成本將「轉嫁」到客戶身上。公司希望為客戶降低經營成本，展開了提升數據中心能源效益，增加客戶及公司營運帶來成本效益。近期股價跟隨大市進行整固格局，預料可在現價(4.5元)附近吸納，初步目標為250天平均線5.1元，中線目標有望在挑戰5.5元，防守位置放於4元水平。
華盛證券經紀部董事李偉傑
(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)