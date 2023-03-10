姚浩然：後市睇實美非農數據　京東少沾手為妙

專為初創企業融資的矽谷銀行批股撲水，拖冧美國銀行股，隔晚美股挨近低位收市。亨達財富管理董事總經理姚浩然稱，矽谷銀行出事，反映隨着美國聯儲局加息開始對銀行構成壓力，但暫時是個別事件，該行為科技企業提供信貸為主，科技企業過去一段時間都有裁員消息，反映經營困難情況，而其他銀行受影響情況較少。

姚預料，港股在250天移動平均線之下徘徊，後市走勢要睇實美國2月非農就業數據，主要留意時薪增長情況，如勞工成本仍高企，連鎖效應下有機會令需求擴大，恐拉高通脹；但他認為隨着疫情補貼結果，預料會有更多人重投勞工市場，相信可紓緩這方面壓力。