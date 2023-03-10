姚浩然：後市睇實美非農數據 京東少沾手為妙
2023年03月10日 10:20
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姚浩然
專為初創企業融資的矽谷銀行批股撲水，拖冧美國銀行股，隔晚美股挨近低位收市。亨達財富管理董事總經理姚浩然稱，矽谷銀行出事，反映隨着美國聯儲局加息開始對銀行構成壓力，但暫時是個別事件，該行為科技企業提供信貸為主，科技企業過去一段時間都有裁員消息，反映經營困難情況，而其他銀行受影響情況較少。
姚預料，港股在250天移動平均線之下徘徊，後市走勢要睇實美國2月非農就業數據，主要留意時薪增長情況，如勞工成本仍高企，連鎖效應下有機會令需求擴大，恐拉高通脹；但他認為隨着疫情補貼結果，預料會有更多人重投勞工市場，相信可紓緩這方面壓力。
友邦保險(01299)去年全年業績出爐，姚指成績表收貨，展望未來進一步復常，對公司前景有利，惟股價偏高，相信未必會出現太大升幅，策略上可炒上落，股價料在82至90港元之間走動，可於84元收集，在88、90元先行食胡。
姚認為，京東(09618)業績雖好過市場預期，惟公司提到百億補貼計劃會影響未來業績表現，因而令股價受衝擊。他指出，網購發展已達成熟階段，增長放緩，京東希望透過補貼爭取市場佔有率，成本肯定會增加，但能否收預期效果有待觀察，加上行動競爭激烈，經營相關業務公司的股票還是少沾手為妙。