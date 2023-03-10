【高盛推介】阿里、騰訊急挫見近期低　趁低吸納宜選貼價條款

高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚受壓高開低走，拖累港股周五(10日)低開。當中阿里巴巴周五早段最低見81.1元，創3個月新低。現報81.55元，跌約3.5%，跌幅較大市深。有報道引述消息，指阿里正尋求吸引更多孟加拉公司透過其電商平台出售產品。

另一重磅藍籌騰訊控股周五早段也跟隨大市下跌，開市失守340元，最低見332.6元的兩個月低位。現跌幅收窄，報336元，跌約1.2%。騰訊將在本月22日公布去年業績，市場料非國際財務報告準則純利介乎1,096.72億至1,228.78億元人民幣，按年下跌0.7%至11.4%。市場並關注騰訊管理層對今年復甦展望、成本優化進展等。

觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,650萬元。淡倉於本周二至本周四共錄得約750萬元資金流入。

騰訊方面，好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,610萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，北水於周四繼續買入騰訊，錄得約3.1億元資金淨買入。

就阿里及騰訊再度跌至低位，投資者在部署應重新審視產品條款，選擇合適市況部署的條款產品。

阿里購28800，行使價85元，2023年5月23日到期，實際槓桿6.9倍，貼價。

阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿6.5倍，低面值。

阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿7.0倍，高槓桿。

阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率14倍。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿4.9倍，貼價、低面值。

阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿2.9倍，中期、低街貨。

阿里熊53867，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

騰訊購11243，行使價363.124元，2023年6月9日到期，實際槓桿8.2倍，熱門、貼價。

騰訊購14212，行使價400.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿7.8倍，中年期，高敏感度。

騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月03日到期，實際槓桿9倍，低面值價外選擇。

騰訊牛68722，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率10倍。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.9倍，高敏感度。

騰訊沽11849，行使價283.751元，2023年5月31日到期，實際槓桿8.8倍，高槓桿。

騰訊熊55172，收回價370元，行使價373元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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