【高盛推介】美團失守130元創4個月低　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團近日表現落後大市，周五(10日)早段最低見122.1元，創4個月新低，距離去年10月份低位不足10元距離。及後跌幅收窄，現報126元，跌約2.6%，自本年1月初，累計至今跌逾35%。日前全國人大代表黃超建議，專送騎手應保證每周至少一天、每月至少四天的休息時間，通過外部手段予以矯正騎手為賺取更多收入而放棄休息時間，並指休息時間應為強制。

觀察個股輪證資金流向，好倉於本周二至本周四共錄得約1,490萬元資金流入。淡倉於周四獲資轉向流入，有約680萬元。

觀察港股通資金流向，可見北水於周四繼續買入美團，錄得約1.1億元資金淨買入。

就美團跌至低位，投資者在部署時，應從風險角度出發，並以自身的投資取態，選擇合適的條款產品。

美團購14307，行使價140.1元，2023年6月23日到期，實際槓桿6倍，全場最貼價條款之一、高敏感度。

美團購28801，行使價158.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低面值。

美團購13511，行使價168.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.3倍，中期價外進取選擇。

美團牛56198，收回價115元，行使價112元，換股比率500，槓桿比率8倍。

美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿3.9倍，中年期、貼價。

美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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