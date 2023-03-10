克莉絲汀經營困難被凍結達400萬人幣　擬通過融資解決

就向供應商支付貨款而言，該公司已向信貸期較短的供應商付款，並一直積極與信貸期較長的供應商進行磋商。同時，虧損門店已關閉，且公司一直透過不同渠道籌集資金用於支付僱員工資。

由於經濟復甦緩慢導致銷售額減少，集團現金流緊絀並且遭遇經營困難，在支付店舖租金、供應商貨款、員工薪酬方面出現延誤，截至2023年2月28日，拖欠金額約為5,700萬元人民幣(下同)。由於拖欠貨款，若干供應商已展開法律程序，凍結了集團的銀行帳戶，被凍結金額介乎約350萬至400萬元，集團目前依賴股東貸款維持營運。

上述情況對集團的營運造成不利影響。集團自2022年12月起已暫時關閉旗下所有零售門店。目前，集團正積極謀求業務多元化，計劃通過合適的融資方式（如出售資產及股本融資）解決流動資金問題並於2023年上半年恢復營業。