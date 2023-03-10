長和青衣聯合船塢申請改建　提供逾萬伙私宅單位

長和旗下香港聯合船塢集團計劃將青衣西部西草灣的船塢現址及北面的政府土地，發展為私人住宅及公營房屋海景用地。

上述擬議發展項目範圍包括青衣市地段第80號及第108號餘段和毗連政府土地，佔地合共約2,143,916方呎，其中，地皮南面的香港聯合船塢地盤面積約1,239,885方呎，北面政府地面積約904,031方呎。

是次發展申請將範圍內被劃作工業、其他指定用途註明「康樂及與旅遊業有關的用 途」及「綠化地帶」地帶，改劃為住宅(甲類)6、住宅(甲類)7地帶等道路，並把該區分區計劃大綱圖以外地方納入並改劃為住宅(甲類)6及 其他指定用途註明「遊艇俱樂部」地帶。

有關發展建議興建共44幢綜合住宅大廈，樓高由22至48層(包括兩層地庫)，涉及總樓面面積約7,980,276方呎，提供共15,075伙、遊艇俱樂部及社區設施。當中私人住宅部分涉及34幢住宅物業，總樓面約5,952,226方呎，公營及私人發展地積比率同樣不多於5.58倍。

另外，整個發展項目亦提供近29萬方呎非住用樓面，其中佔約176,641方呎屬私人住宅項目，另有約30,140方呎作遊艇俱樂部之用。整項目並設約4,619個車位及約454,368方呎私人休憩用地。

申請人指，在有限土地資源下，有規模的棕地及閒置政府土地的長遠規劃而慎重考慮，藉着未來重建香港聯合船塢的機會，可提供一條車輛通道直達北面政府土地，釋放其發展潛力。擬議發展亦會提供一條15米寬長約1.4公里的海濱長廊，由私人發展部分延伸至公共發展部分。