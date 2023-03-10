胡潤：內地「富裕家庭」達518萬戶　按年增2.1%

胡潤研究院發布《2022意才·胡潤財富報告》顯示，截至2022年1月1日，中國擁有600萬人民幣資產的「富裕家庭」數量已經達到518萬戶，比上年增加10萬戶，增長率為2.1%，其中擁有600萬人民幣可投資資產的「富裕家庭」數量達到186萬戶，增長率為1.9%。

至於擁有千萬人民幣資產的「高淨值家庭」數量達到211萬戶，比上年增加5萬戶，增加2.5%，其中擁有千萬人民幣可投資資產的「高淨值家庭」數量達到111萬戶，增長率為1.3%。

報告又顯示，擁有億元人民幣資產的「超高淨值家庭」數量達到13.8萬戶，比上年增加4,600戶，增加3.5%，其中擁有億元人民幣可投資資產的「超高淨值家庭」數量達到8.2萬戶，增長率為3.7%；擁有3,000萬美元的「國際超高淨值家庭」數量達到9.2萬戶，比上年增加3,600戶，增加4.1%，其中擁有3,000萬美元可投資資產的「國際超高淨值家庭」數量達到5.8萬戶，增長率為3%。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，2021年中國富裕家庭數量增加10萬戶，增長率2%，其中增加最多的是上海、北京、廣東和浙江，佔全國增加總數的六成。主要原因一方面是房地產市場的推動，特別是在一線城市。

他指出，「房住不炒」政策之下內地房地產市場整體發展步伐放緩，但豪宅市場火熱。單價15萬元人民幣以上的豪宅成交量翻了一倍。另外，內地股市也帶動了富裕家庭數量的增長。疫情衝擊、美國聯儲局加息、地緣政治等多方面因素影響下，對於金融投資來說壓力較大，然而滬綜指和深成指還是上漲了5%和3%，創業板上漲了12%。