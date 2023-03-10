阿克曼：硅谷銀行爆鑊恐毀經濟重要驅動力　宜考慮政府救助

著名對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)在周五(10日)在社交媒體發文表示，美國硅谷銀行(又稱矽谷銀行)母企SVB Financial出事，可能會摧毀經濟體一個重要長期驅動力，因為風投支持的公司依賴SVB提供貸款並持有營運現金。如果私人資本不能提供解決方案，則應考慮高度稀釋的政府優先救助計劃。

阿克曼指，見到摩根大通當年為貝爾斯登(Bear Stearns)解困後，美國聯儲局對其的所作所為，他不認為還有哪家銀行會出手打救SVB。

在2008年，當時瀕臨破產的全美第5大券商貝爾斯登被迫賤賣給摩通，成為美國第一間倒下的投資銀行，誘發金融危機。聯儲局之後向貝爾斯登注入巨額資金。

阿克曼表示，政府也可以為存款提供擔保，以換取發行稀釋權證及其他契約及保護。如果SVB確實有償付能力，這將為該行恢復特許經營權及籌集新的私人資金爭取時間。他又指，打救方案應該制定來保障SVB存戶，而不是股東或管理層。他並表示，政府應該出手干預。

美國硅谷銀行(又稱矽谷銀行)母企SVB Financial周四(9日)突然宣布巨額融資計劃，以抵銷拋售債券投資組合所引發的損失。SVB周四股價大插60.41%，收報106.04美元，在市後交易時段仍跌21.82%，報82.9美元。多位知名投資者建議從該行提款，或令該行陷入擠提風險。SVB也是第二大穩定幣USDC的儲備銀行之一。