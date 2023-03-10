保監局：內地客去年新造業務保費按年升2倍

保險業監管局公布2022年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到5,560億元元，較去年同期下跌7.7%。

2022年，長期有效業務的保費收入總額為4,914億元元，按年下跌9.1%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為4,126億元元，下跌7.6%；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為283億元，下跌36.5%）；以及退休計劃業務，其供款為445億元，上升1.3%。2022年長期有效業務的保費收入下跌主要是受部分產品的保費支付模式以及2022年新造業務普遍下降所影響。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為2,978億元，下跌3%。

同時，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,349億元，下跌19.1%，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為1,195億元，下跌11.9%）；以及投資相連業務，其新造保單保費為149億元，下跌51.6%）。保險公司共發出約29,000份合資格延期年金保單並帶來20億元保費，佔個人業務總額1.5%。

來自內地訪客的新造業務保費為21億元，上升200.3%，因個別保單及2021年基數較低而顯著回升，佔個人業務總額1.5%。此客戶群組購買的保單中約95%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），終身壽險、危疾及醫療保險分別佔保單的份額為41%、32%和19%。

在2022年，一般保險業務的毛保費為646億元，按年上升4.5%，淨保費則為421億元，上升1.6%，已償付申索毛額為300億元，下跌4.5%，整體承保利潤由20億元擴大至42億元。