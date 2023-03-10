道期跌216點　比特幣企1.9萬美元

●美匯指數報105.18；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.9744；美元兌日圓報136.27；歐元企1.0594，英鎊處1.1955。金價報1,835美元。布油報81.21美元，紐油報75.16元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌216點。

●市後關注點

21:30 美國2月新增非農就業職位、失業率及就業參與率

21:30 加拿大2月失業率

●恒生指數全日收報19,319點，跌605點或3.04%；國企指數收報6,445點，跌203點或3.06%；科技指收報3,782點，跌148點或3.78%。主板成交1,664億港元。大型科網股拖累大市，京東績後急挫逾11%。

-克莉絲汀經營困難被凍結達400萬人幣，擬通過融資解決。

-新股專輯：九方財富「潛水」。

-中通快遞針對沽空機構指控開展獨立調查。

-聯通收市挫9%，大摩重申「增持」評級。

-滙研及富瑞齊降京東目標價。

-友邦去年少賺逾96%，新業務價值跌5%。

-比亞迪傳促銷望增加短期訂單。

●中國經濟：

-內地2月新增貸款1.81萬億人幣，勝預期。

-深汕特別合作區傳取消個人商品住房限購。

-中金：部分車企減價促銷，效果有待觀察。

-胡潤：內地「富裕家庭」達518萬戶，按年增2.1%。

●美國銀行業又出事，硅谷銀行宣布集資股價日冧6成。

●阿克曼：硅谷銀行爆鑊恐毀經濟重要驅動力，宜考慮政府救助。

●恒大許家印被接管布力徑大宅放售，市值8.8億元。

●分析師估聯儲局將加息至6厘，勢衝擊新興市場。

●黑田退任前最後一次會議，日央行維持利率負0.1厘不變。

●幣圈頻傳負面消息，比特幣再失守2萬美元，1月來首次。

●IIF：歐美貨幣立場強硬，2月資金流向新興市場。