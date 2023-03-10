道期跌216點 比特幣企1.9萬美元
2023年03月10日 16:12
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●美匯指數報105.18；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.9744；美元兌日圓報136.27；歐元企1.0594，英鎊處1.1955。金價報1,835美元。布油報81.21美元，紐油報75.16元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌216點。
●市後關注點
21:30 美國2月新增非農就業職位、失業率及就業參與率
21:30 加拿大2月失業率
●恒生指數全日收報19,319點，跌605點或3.04%；國企指數收報6,445點，跌203點或3.06%；科技指收報3,782點，跌148點或3.78%。主板成交1,664億港元。大型科網股拖累大市，京東績後急挫逾11%。
-克莉絲汀經營困難被凍結達400萬人幣，擬通過融資解決。
-新股專輯：九方財富「潛水」。
-中通快遞針對沽空機構指控開展獨立調查。
-聯通收市挫9%，大摩重申「增持」評級。
-滙研及富瑞齊降京東目標價。
-友邦去年少賺逾96%，新業務價值跌5%。
-比亞迪傳促銷望增加短期訂單。
●滬綜指收跌46點，內地多省出現汽車減價潮，車股受壓，長城汽車A股跌停板，比亞迪A股低收5%。https://bit.ly/3Tcnm5J
●中國經濟：
-內地2月新增貸款1.81萬億人幣，勝預期。
-深汕特別合作區傳取消個人商品住房限購。
-中金：部分車企減價促銷，效果有待觀察。
-胡潤：內地「富裕家庭」達518萬戶，按年增2.1%。
●美國銀行業又出事，硅谷銀行宣布集資股價日冧6成。
●阿克曼：硅谷銀行爆鑊恐毀經濟重要驅動力，宜考慮政府救助。
●恒大許家印被接管布力徑大宅放售，市值8.8億元。
●分析師估聯儲局將加息至6厘，勢衝擊新興市場。
●黑田退任前最後一次會議，日央行維持利率負0.1厘不變。
●幣圈頻傳負面消息，比特幣再失守2萬美元，1月來首次。
●IIF：歐美貨幣立場強硬，2月資金流向新興市場。