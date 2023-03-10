【產經直播】港股愈插愈深　走勢黯淡？

港股連挫第四日，周五(10日)愈跌愈深，早段低開344點後，走勢持續向下，最多跌643點，收市仍跌605點，報19,319點，成交約1,664億元。今個星期港股一跌無回頭，仲要下試幾多點？外圍方面，專為初創企業融資的矽谷銀行批股撲水，會引發金融風暴？加上美國稍後將公布就業數據，種種消息會點樣左右美股及港股走勢？

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