【產經直播】港股愈插愈深 走勢黯淡？
2023年03月10日 16:16
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銀河證券業務發展董事羅尚沛(右)
港股連挫第四日，周五(10日)愈跌愈深，早段低開344點後，走勢持續向下，最多跌643點，收市仍跌605點，報19,319點，成交約1,664億元。今個星期港股一跌無回頭，仲要下試幾多點？外圍方面，專為初創企業融資的矽谷銀行批股撲水，會引發金融風暴？加上美國稍後將公布就業數據，種種消息會點樣左右美股及港股走勢？
友邦(01299)去年少賺逾96%，而新業務價值亦按年跌5%，派末期息113.4港仙。友邦績後跌4%，業績有咩細節位要留意？友邦前景點睇？通關效應股價反映完未？
另外，京東(09618)全年轉賺約104億元人民幣，但第四季業績差過預期，呢份業績收唔收貨？不過，由於市場仍不滿京東百億補貼計劃，股價插逾11%，短期係咪難翻身？京東亦首度派發末期息0.31美元，可否抵銷部分負面因素？
領展(00823)開始供股權買賣，股東可於3月9日至3月16日期間，在公開市場上買賣供股權；沒有持有領展股份的散戶，也可在供股權買賣期間買入供股權。領展房產基金股權(02915)今再跌15%，供股權賣定唔賣，要考慮咩因素？
車股沽壓沉重，報道指截止昨(9日)已有30多個汽車品牌，參與近期減價戰，最高優惠超過10萬元；市場擔心新能源車市場爆發減價戰，龍頭比亞迪(01211)急瀉8%。減價戰殺到，車股不宜沾手？
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