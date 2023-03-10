內地2月新增貸款1.81萬億人幣遜預期　M2按年增12.9%

人民銀行公布，2月份新增貸款1.81萬億元人民幣(下同)，按年多增5,928億元；低過預期的1.5萬億元。

分部門看，住戶貸款增加2,081億元，其中，短期貸款增加1,218億元，中長期貸款增加863億元；企(事)業單位貸款增加1.61萬億元，其中，短期貸款增加5,785億元，中長期貸款增加1.11萬億元，票據融資減少989億元；非銀行業金融機構貸款增加173億元。

2月末，廣義貨幣(M2)餘額275.52萬億元，按年增速加快至12.9%，略低過預期的12.5%。狹義貨幣(M1)餘額65.79萬億元，按年增長5.8%，同差過預期，增速比1月末低0.9個百分點，按年高1.1個百分點。流通中貨幣(M0)餘額10.76萬億元，按年增長10.6%。

月內，中國社會融資規模3.1萬億元，比上年同期多1.95萬億元；數字較預期2.2萬億元為佳，前值為5.98萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.82萬億元，按年多增9,241億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加310億元，按年少增170億元；委託貸款減少77億元，按年多減3億元；信託貸款增加66億元，按年多增817億元；未貼現的銀行承兌匯票減少70億元，按年少減4,158億元；企業債券淨融資3,644億元，按年多34億元；政府債券淨融資8,138億元，按年多5,416億元；非金融企業境內股票融資571億元，按年少14億元。