東瀛遊料去年虧損幅收窄5成

於2022年財政年度期間，公司擁有人應佔預期虧損主要由於受新冠疫情的持續影響，集團的大部分旅遊相關業務及酒店業務停止運營，尤其是於2022年財政年度上半年。尤幸疫情爆發兩年多後，集團於2022年6月22日終於籌辦了香港首個往日本的旅行團及此後，旅遊相關業務於2022年財政年度下半年逐漸恢復。加上香港政府隨後放寬所施加的檢疫隔離要求，收益有所增加（主要是集團旅遊相關業務部分）導致集團於2022年財政年度下半年的財務表現有所改善。此外，日本政府於2022年5月逐步向入境遊客重新開放，其後於隨後數月內（於2022年財政年度下半2年期間）進一步放寛限制。該等安排為集團酒店業務部份帶來了有利的影響。

隨着香港與內地及海外之間全面恢復跨境旅遊、取消隔離令及出入境檢疫隔離措施，香港逐步進入後疫情時代的新階段。集團管理層審慎樂觀認為集團的財務業績將繼續在未來有所改善。