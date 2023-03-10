恒基營業(二)部料年內推6全新盤　夥代理贈置業電器禮券

韓家輝指，目前樓市已經由低位反彈，預計全年樓價有約5至10%的升幅。年內將推的項目之中，有4個屬於啟德合作樓盤，除了上述樓盤之外，亦包括涉571伙的啟德MIAMI QUAY II、分3期發展共涉逾1,500伙的啟德承豐道19號、分4期發展共涉逾2,000伙的承豐道18號。至於旺角利奧坊第5期提供逾200伙，預計於今年底登場。九龍城南角道項目則涉逾300伙。

為配合新盤銷售部署，美聯物業向恒基營業(二)部旗下12個樓盤的買家送贈電器禮券。該行住宅部行政總裁(港澳)布少明指，由即日起至3月31日，向指定樓盤買家送出價值約5,000元的「至IN至潮家電禮券」，名額共10個，總值約5萬元。

上述12個樓盤包括鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL、西半山THE RICHMOND、北角維峯·浚匯、鴨脷洲逸南、西營盤藝里坊‧1號及藝里坊．2號、尖沙咀本木、北區高爾夫‧御苑、旺角利奧坊．壹隅、利奧坊．曦岸及利奧坊．凱岸。