【去美元化】新加坡掃金半世紀最勁 1月增持44噸創央行之最

全球政局經濟面臨諸多不確定挑戰，作為「終極大戶」的全球中央銀行頻頻買金以策安全並對抗通脹，足見黃金的避險功能仍舉足輕重！最新有新加坡金融管理局加入掃貨行列，今年1月增持44.6噸黃金至198.4噸（約637萬安士），入市規模創1968年來最勁之餘，更成為今年來全球各地央行的最大買家，掀起新一波「淘金熱」。周五現貨金價反覆靠穩，曾報每安士1,835.56美元，升0.26%。

超越人行首兩月買入量

隨着新加坡積極入市，「世界官方黃金持有量國家」排名榜則顯示，新加坡的排名上升3位至第26位。新加坡金融管理局稱，截至一月底，包括黃金存款等黃金總值約45.38億美元。而回顧2021年5月至今年初，新加坡在短短20個月內，已經先後3次增持黃金，總計合共增加71噸。據推算，其在一月份增持的黃金帳面價值為27.43億美元，折合平均買入價1,912.66美元。

外媒引述星洲交易商BullionStar貴金屬分析師Ronan Manly指出，今次是新加坡史上第二大的單月黃金購買量，至於對上一次「大手入市」則要追溯至1968年，且是當地首次直接向南非買入100噸黃金。

與此同時，新加坡今輪的入市規模，亦超越中國人民銀行在今年首兩月的黃金增持量。據世界黃金協會彙編的最新數據顯示，今年一月，全球央行的黃金淨儲備較去年12月激增192%。至於去年全年黃金需求亦升至近11年來最高，全年計央行買金量達1,136噸，創55年以來紀錄新高，又以土耳其央行去年買入量稱冠，至今持有565噸黃金。

投資銀行Liberum分析員Tom Price則認為，今年聯儲局議息、亞洲國家入市買金和俄烏戰爭3大因素，將會左右金價去向，又預期今年的黃金均價在1,690美元，又以首季均價最高，料見1,795美元，第二季則為1,710美元，第三季及第四季均為1,630美元，明年金價則在每安士1,600美元之上。

事實上，全球低通脹時代結束，美元正重現強劫。美銀外匯策略主管Athanasios Vamakidis最新亦預期，由於各地央行目前難以實現已承諾的通脹目標，美元有可能進一步升值，並指以歷史經驗來看，一旦通脹升得太多、但貨幣政策不夠緊縮，就表示央行需要花費一段時間才可以壓低通脹，更預期部分堅持達成通脹目標的央行，最後會看到本國貨幣「升得最勁」。昨美匯指數偏軟，微跌0.1%，報105.2。