何文田ONE HOMANTIN一房戶797萬沽 5年帳蝕292萬

樓價與近年高位仍有差距，期間入市業主現沽貨錄得虧損。何文田ONE HOMANTIN一房單位以797萬元售出，較2018年一手購入價低約292萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原簡英譓表示，上環聚賢居2座高層F室，實用面積約628方呎，三房間隔，以1,380萬元易手，呎價約21,975元。原業主於2007年以891萬元買入單位，持貨16年帳面獲利489萬元，升值約55%。

●中原謝家哲稱，西半山美麗閣連天台特色戶，實用面積約1,115方呎，三房套間隔，坐享海景，以1,848萬元連車位易手，呎價約16,574元。原業主於1996年5月以608萬元買入單位，持貨27年帳面獲利1,240萬元，升值2.04倍。

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九龍區

●中原王子健表示，紅磡黃埔花園本月暫錄14宗成交，平均實用呎價約14,742元，屋苑9期2座低層A室，實用面積約771方呎，套三房間隔，望船景，以1,180萬元成交，呎價約15,305元。原業主於2010年10月以598萬元購入上址，現沽貨帳面獲利582萬元。

●中原馬肇堅表示，何文田ONE HOMANTIN第7座高層C室，實用面積約406方呎，一房梗廚間隔，開價880萬元，減價至850萬元獲洽購，最終累減83萬元，以797萬元成交，呎價約19,631元。原業主於2018年以約1,089萬元一手購入物業，現帳面貶值約292萬元。

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新界區

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城2座中層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，放盤9個月累減93萬元或約12.6%，以645萬元成交，呎價約14,302元。原業主於2006年12月以178萬元購入上址，持貨16年多帳面獲利467萬元，單位大幅升值2.6倍。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山迎海‧御峰10座低層A室，實用面積約1,554方呎，四房間隔，原開價2,800萬元，放盤半年減價40萬元，以2,760萬元獲承接，呎價約17,761元。原業主於2016年5月購入上址，當時作價2,232萬元，持貨7年帳面獲利528萬元，升值約24%。

●世紀21奇豐胡國強指出，馬鞍山錦豐苑J座低層14室，實用面積約652方呎，三房間隔，原叫價620萬元，放盤3個月減價15萬元，以605萬元未補價第二市場價沽出，呎價約9,279元。原業主於2009年2月以163萬元購入上址，現帳面獲利442萬元，升幅約2.7倍。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，房協沙田資助房屋綠怡雅苑3座低層G室，實用面積約580方呎，兩房間隔，放盤叫價670萬元，累減105萬元，以565萬元未補價第二市場價成交，減幅15.7%，呎價約9,741元。原業主於2016年10月購入上址，當時作價427萬元，持貨逾6年帳面獲利138萬元，升值約32%。

●利嘉閣鄭文偉表示，大圍盛薈3座高層南翼B室，實用面積約958方呎，四房連套房間隔，叫價1,720萬元，累減40萬元，以1,680萬元獲承接，呎價約17,537元。原業主於2011年3月以1,010.7萬元買入單位，持貨12年帳面獲利約669.3萬元，升值約66%。

●中原麥家寶指出，粉嶺御庭軒錄本月首宗成交，屋苑8座中層F室，實用面積約594方呎，三房連套房間隔，開價約850萬元，業主長期居於海外，最終減至828萬元易手，呎價約13,939元。原業主於2002年12月以208萬元購入上址，持貨21年帳面獲利約620萬元，升值約3倍。

●中原李嘉龍表示，大埔新峰花園錄本月首宗成交，屋苑17座中層E室，實用面積約681方呎，三房連套房間隔，以約700萬元零議價沽出，呎價約10,279元。原業主於1998年以495萬元購入單位，現帳面約205萬元，升值約41.4%。

●世紀21奇豐廖振雄指出，西貢清水灣茅莆村雙號全幢村屋，建築面積約2,100方呎，套三房間隔，連天台約700方呎，以1,850萬元零議價沽售，呎價約8,810元，新買家為外籍人士。原業主於2017年9月購入上址，當時作價1,728萬元，持貨逾5年帳面獲利122萬元，單位升值7%。

●美聯徐君寶指出，元朗采葉庭13座低層G室，實用面積約693方呎，三房連套房設計，買家洽購時遭原業主反價，恐錯失心頭好，追價至740萬元易手，呎價約10,678元。原業主2009年230萬元購入單位，持貨逾14年帳面獲利510萬元，升值逾2.2倍。

●美聯陳少枝表示，元朗天四季名園單號洋房，實用面積約930方呎，連944方呎花園，以1,280萬元成交，呎價約13,763元。原業主於2009年以約756.2萬元一手購入物業，持貨逾13年帳面獲利523.8萬元，升值約69%。

●利嘉閣朱子華稱，元朗蝶翠峰16座低層C室，實用面積約758方呎，套四房間隔，以約850萬元連車位易手，呎價約11,214元。原業主於2003年斥約163萬元入市，持貨20年帳面獲利約687萬元，升值約4.2倍。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳君傲灣2座中高層D室，實用面積約438方呎，兩房間隔，以830萬元放售，減至823萬元沽出，呎價約18,789元。原業主於2007年12月以269萬元購入單位，持貨帳面獲利554萬元，升值超過兩倍。

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