新盤熱賣 維港滙單日吸金1.3億元
2023年03月10日 22:02
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全新盤熱賣之際，亦帶動市場上其他一手貨尾銷情。恒基旗下住宅項目今年至今暫沽約500伙餘貨，銷售金額約32億元。而西南九龍臨海樓盤連環沽出4伙，單日吸金逾1.32億元。
●恒基旗下新盤今年暫沽約500伙 吸金約32億
恒基地產(00012)今年迄今已沽出約500伙餘貨，套現約32億元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，旗下部門計劃年內推出6個全新盤，共涉逾5,000伙。當中，與其他5間發展商合作的啟德承豐道22號，主打三至四房大單位，提供566伙，最快下月推出市場。
韓家輝指，目前樓市已經由低位反彈，預計全年樓價有約5至10%的升幅。年內將推的項目之中，有4個屬於啟德合作樓盤。至於旺角利奧坊第5期提供逾200伙，預計於今年底登場。九龍城南角道項目則涉逾300伙。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期第三輪暫收逾8,000票
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期，將於周日(12日)壓軸發售189伙。發展商於周五(10日)表示，截至下午6時，項目第三輪銷售已錄得逾8,000張入票登記，超額認購逾41倍，成績理想。而第三輪銷售將於明(11日)下午1時截票。
資料顯示，即將發售的單位包括52伙一房戶、116伙兩房戶、21伙三房戶，折實價由429.33萬至948.17萬元，折實呎價由13,476至15,893元。
●啟德跑道區澐璟獲大手客斥1.68億連購兩伙四房
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周五(10日)獲買家斥資逾1.68億元購入同層兩伙四房戶。
最新售出的單位包括1座7樓A室，實用面積2,088方呎，四房三套間隔，設私人電梯大堂間隔，成交價9,552.4萬元，呎價約45,749元。毗鄰的1座7樓B室，實用面積1,870方呎，四房兩套房，以7,280.7萬元成交，呎價約38,934元。
●元朗朗屏雨後暫超額逾2.5倍
星星地產旗下的元朗朗屏雨後，周五(10日)正式收票。據市場消息指，該盤首日接獲逾240張入票，按首張價單提供68伙計，暫錄超額認購逾2.5倍。
●鰂魚涌THE HOLBORN單日錄3宗成交 涉逾2,113萬元
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN，周五(10日)沽出3伙，總成交金額逾2,113.18萬元。當中，30樓B1室，為實用面積268方呎的一房戶，成交價762.85萬元，呎價約28,,465元。
●西南九龍維港滙賣出4伙 單日套現逾1.32億元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，周五(10日)錄得4宗成交，單日吸金逾1.32億元。
當中，維港滙 I的1座6樓B室，實用面積948方呎，三房連儲物室間隔，以2,847萬元成交，呎價約30,032元。同時，維港滙 II的2座8樓B室，為實用面積741方呎的三房單位，成交價2,108.8萬元，呎價約28,459元。
●中半山帝景園四房逾1.18億元沽
新鴻基地產(00016)持有的中半山帝景園部分單位轉租為售，周五(10日)沽出兩伙，成交金額共涉及逾2.38億元。
美聯物業首席區域營業董事莊樹勤表示，上述單位包括帝景園第2座24樓A室，實用面積約2,141方呎，四房間隔，享有海景，連1個車位以逾1.18億元成交，呎價約55,300元。另一伙沽出單位為第2座26樓A室，實用面積約2,141方呎，以逾1.19億元連1個車位成交，呎價約56,000元。
●長沙灣睿峰兩房呎價為23,679元
鼎珮集團持有的、已屆現樓的長沙灣睿峰，周五(10日)沽出一伙兩房戶。發展商表示，上述為東翼30樓F室，實用面積408方呎，設開放式廚房，成交價為966萬元，呎價為23,679元。
●旺角利奧坊‧壹隅連沽兩伙 一房呎價約24,046元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，最新錄得兩宗成交，共涉及1,301.85萬元。當中，1座16樓C室，為實用面積272方呎的一房戶，成交價654.05萬元，呎價約24,046元。
●九龍塘喇沙滙及皇廷滙拍賣底價上調千萬
九龍塘喇沙滙及九龍塘皇廷滙將於下周三(15日)以拍賣方式出售兩伙，惟最新底價上調6.2%及2.7%。前者已上調2,000萬至3.38億元，後者亦提價1,000萬元至3.78億元。