新盤熱賣　維港滙單日吸金1.3億元

全新盤熱賣之際，亦帶動市場上其他一手貨尾銷情。恒基旗下住宅項目今年至今暫沽約500伙餘貨，銷售金額約32億元。而西南九龍臨海樓盤連環沽出4伙，單日吸金逾1.32億元。

●恒基旗下新盤今年暫沽約500伙 吸金約32億

韓家輝指，目前樓市已經由低位反彈，預計全年樓價有約5至10%的升幅。年內將推的項目之中，有4個屬於啟德合作樓盤。至於旺角利奧坊第5期提供逾200伙，預計於今年底登場。九龍城南角道項目則涉逾300伙。

●屯門兆康NOVO LAND第2B期第三輪暫收逾8,000票

資料顯示，即將發售的單位包括52伙一房戶、116伙兩房戶、21伙三房戶，折實價由429.33萬至948.17萬元，折實呎價由13,476至15,893元。

●啟德跑道區澐璟獲大手客斥1.68億連購兩伙四房

最新售出的單位包括1座7樓A室，實用面積2,088方呎，四房三套間隔，設私人電梯大堂間隔，成交價9,552.4萬元，呎價約45,749元。毗鄰的1座7樓B室，實用面積1,870方呎，四房兩套房，以7,280.7萬元成交，呎價約38,934元。

●元朗朗屏雨後暫超額逾2.5倍

星星地產旗下的元朗朗屏雨後，周五(10日)正式收票。據市場消息指，該盤首日接獲逾240張入票，按首張價單提供68伙計，暫錄超額認購逾2.5倍。

●鰂魚涌THE HOLBORN單日錄3宗成交 涉逾2,113萬元

●西南九龍維港滙賣出4伙 單日套現逾1.32億元

當中，維港滙 I的1座6樓B室，實用面積948方呎，三房連儲物室間隔，以2,847萬元成交，呎價約30,032元。同時，維港滙 II的2座8樓B室，為實用面積741方呎的三房單位，成交價2,108.8萬元，呎價約28,459元。

●中半山帝景園四房逾1.18億元沽

美聯物業首席區域營業董事莊樹勤表示，上述單位包括帝景園第2座24樓A室，實用面積約2,141方呎，四房間隔，享有海景，連1個車位以逾1.18億元成交，呎價約55,300元。另一伙沽出單位為第2座26樓A室，實用面積約2,141方呎，以逾1.19億元連1個車位成交，呎價約56,000元。

●長沙灣睿峰兩房呎價為23,679元

鼎珮集團持有的、已屆現樓的長沙灣睿峰，周五(10日)沽出一伙兩房戶。發展商表示，上述為東翼30樓F室，實用面積408方呎，設開放式廚房，成交價為966萬元，呎價為23,679元。

●旺角利奧坊‧壹隅連沽兩伙 一房呎價約24,046元

●九龍塘喇沙滙及皇廷滙拍賣底價上調千萬

九龍塘喇沙滙及九龍塘皇廷滙將於下周三(15日)以拍賣方式出售兩伙，惟最新底價上調6.2%及2.7%。前者已上調2,000萬至3.38億元，後者亦提價1,000萬元至3.78億元。