美股道指挫91點　SVB停牌傳尋求賣盤

硅谷銀行的爆煲事件引發市場對金融系統風險的擔憂。美股3大指數周五早段受壓。道指跌166點，報32,088點；標指跌26點，報3,891點；以科技股為主的納指跌104點，報11,234點。港股夜期報19,359點，升58點，高水39點。

硅谷銀行母公司SVB Financials於開市前宣布停牌。外媒引述消息指，在該行籌集資金的嘗試以失敗告終，該行已聘請顧問探討潛在的出售事宜。有大型金融機構正在考慮收購SVB的可能性。

另邊廂，有愈來愈多數據顯示，美國經濟正在走向衰退。供應鏈軟件公司Descartes Systems Group數據顯示，今年首2個月，美國的貨櫃進口量較去年同期下滑20%，期內20呎櫃進口量僅為380萬個。而受累於消費者需求降溫、國際貿易量急跌，每個40呎櫃(FEU)的運費亦已經回落至疫情前水準。

經濟前景未明不明，加密貨幣市場的寒冬也依然在繼續。交易平台KuCoin於美國紐約州被指非法經營，比特幣價格周五失守兩萬美元大關，跌幅約一成。不過，由「科技女股神」伍德(Cathie Wood)掌舵的基金公司Ark Investment，旗下的交易所買賣基金(ETF)於周四買入逾35.3萬股加密貨幣交易所Coinbase股票，價值約2,050萬美元，似乎仍看好加密幣前景。

企業消息方面，甲骨文(Oracle)公布截2月底止一季業績，期內收入按年升17.93%至123.98億美元；惟受累於匯兌因素影響，其淨利潤下跌18.24%至18.96億美元。該公司此前收購了醫療信息科技公司Cerner，亦貢獻了收入及盈利增長。甲骨文股價周五早段曾跌4.16%。

近日公布業績的冬海集團(Sea Limited)旗下的電商平台Shopee據報將裁員近500人。消息指，受影響的是印尼的分公司，主要涉及客戶服務團隊，包括全職及合約員工。由於該公司此前的業績已扭虧為盈，且好過市場預期，今次裁員的消息讓市場感到有些意外。冬海股價早段跌3.02%。