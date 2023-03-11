東方日報B1：青衣船塢擬變「新黃埔」　涉逾1.5萬伙住宅

上述擬議發展項目範圍包括青衣市地段第80號及第108號餘段和毗連政府土地，佔地合共約214.39萬方呎，其中，地皮南面的香港聯合船塢地盤面積約124萬方呎，被青馬大橋分隔的北面政府地面積約90.4萬方呎。是次發展申請將範圍內被劃作工業、其他指定用途註明「康樂及與旅遊業有關的用途」及綠化地帶，改劃為住宅(甲類)6、住宅(甲類)7地帶，並加入其他指定用途註明「遊艇俱樂部」地帶。

有關項目整體發展樓面共約827萬方呎，共提供15,075個住宅單位。當中南面的私人住宅部分樓面佔約595.22萬方呎，容納人口29,039人，另設約17.66萬方呎的零售、幼稚園及社區設施等樓面，以及約3萬方呎的遊艇俱樂部，地積比率共約5.74倍。此部分計劃興建34幢27至48層高綜合住宅大廈，採免平台及低層通風設計，並且以階梯式建築，由內陸向海濱遞減。

至於北部政府土地建議興建10幢公營房屋，樓高由22至34層，涉及住宅樓面約202.8萬方呎，提供4,704伙，容納人口約13,172人，連同非住用樓面地積率約5.89倍。整個發展項目並設約4,619個車位。

申請人指，在有限土地資源下，有規模的棕地及閒置政府土地的長遠規劃需要慎重考慮，藉着未來重建香港聯合船塢的機會，可提供一條車輛通道直達北面政府土地，釋放其發展潛力。擬議發展亦會提供一條15米寬、長約1.4公里的海濱長廊，由私人發展部分延伸至公共發展部分。資料顯示，長和早於2021年向太古收購聯合船塢一半權益，並全資擁有該公司及地皮。

事實上，上述項目發展規模與黃埔花園相若，該盤同樣由船塢重建而成，於上世紀80年代中至90年代初發展，提供住宅單位逾一萬伙。

此外，古洞北發展潛力優厚，發展商加快拓展區內項目。有財團就古洞北河上鄉路一幅住宅地，向城市規劃委員會申請放寬兩成興建密度，以發展單幢式住宅，提供250個單位。上述地盤佔地約4.73萬方呎，位置鄰近羅湖懲教所，現劃為住宅(乙類)用途，要求將地積比率由3.5倍，放寬至4.2倍，興建一幢25層高住宅，包括一層地庫，總樓面約19.85萬方呎。

另一幅為古洞南坑頭大布，靠近雙魚河，面積約13.02萬方呎，劃為住宅(丁類)用地，現作露天貨倉。提出將地積比率放寬至0.48倍，興建42座樓高2至3層洋房，總樓面約6.25萬方呎。