御金‧國峯遭接管放盤叫價4180萬 同區一月內增4同類單位

經濟仍未恢復元氣，再有大額豪宅單位被接管放盤，西南九龍御金‧國峯連天台特色戶由債權人放售，叫價4,180萬元，較估價高約5%。

中原胡鴻洲指出，上述單位為項目6座頂層戶，實用面積約1,274方呎，四房間隔，天台面積約1,016方呎，單位被債權人接管，意向呎價約32,810元。據悉，單位2012年一手購入價約3,223.4萬元。

連同上述單位，西南九龍及九龍站一帶，過去一個月已新增至少4個被接管物業或銀主盤，其餘放盤包括西南九龍THE AUSTIN、九龍站擎天半島及君臨天下，叫價約3,400萬至7,050萬元。

天鑄銀主減780萬翻拍

亦有銀主盤透過物業拍賣公司放售，何文田天鑄第1期兩個同類單位減價翻拍，本月21日交由環亞物業拍賣推出，其中7座高層D室，實用面積約1,479方呎，開價4,600萬元，較上季推拍價大減780萬元。而同座低層D室則以4,600萬元推拍，亦較上次下調220萬元。

此外，再有近年入市業主蝕讓沽貨，中原吳日榮稱，大埔太和中心2座中層B室，實用面積約294方呎，兩房間隔，以435萬元易手，呎價約14,796元。原業主持貨約5年帳面虧損約57萬元。

該行馬肇堅指出，何文田ONE HOMANTIN第7座高層C室一房戶以797萬元售出，呎價約19,631元。據悉單位2018年一手買入價約1,089萬元，現時帳面低約292萬元。