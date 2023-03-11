陳政生：鮑公言論主宰金融市場　長短線投資策略不同

聯儲局主席鮑威爾放大鷹言論成為本周金融市場向下殺的元兇。利率峰值高處未算高，本月加息0.5%呼聲高唱入雲，息率軌迹之變化令投資市場180度轉向並出現恐慌性拋售，道瓊斯指數過去周二至周四連續下跌超過1200點。曡加內地公布之GDP增長預測為5%屬市場預測下限，上證指數亦見受壓。向來高度緊靠中美脈搏的港股未能獨善其身，高位回吐過千點！

本周二港股曾短暫向上突破21,000點，然而當天港股上升氣勢無法在下午延續，午後港股大幅度回吐破壞短線上昇局面，港股重回下降通道，預期港股將繼續在現水平繼續整固，調整格局未言全退。

若從波浪理論作分析，恒指從去年10月30日見14,597開始到今年1月27日之22,700點判斷為牛市一期推進浪，當中亦明顯出現了典型的五個子浪。從1月27日開始的港股回調屬於牛市一期的調整浪，當中首兩個子浪(a下跌=整個2月，b上升=3月初直至本周二上午)亦相繼出現，接下來就是子浪c下跌，即是從本周二反彈至高位21,000點開始到往後的一期。以量度幅度來計算，有機會跌破本年度低位19,300。

波浪理論有5浪，假若上述分析無誤，現時恒指較大可能處身於2浪中的c浪。

2浪c運行完畢便出現第3浪，屬於整個牛市升幅時間最長的一個段落。

長短線投資策略不同

假如上述判斷對辦，長線操作與短線操作在現階段將有所不同！

短線來說，由於現時正在2浪的子浪c，股市繼續調整勢頭實屬必然，短線買入作反彈似乎並非適當時候。長線來說，2浪調整之後就是3浪推進浪，而一個典型的波浪行徑，3浪定必高於2浪。因此若是長線資金部署的話，19,000附近不妨是投入一注碼的不錯選擇！

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管

陳政生