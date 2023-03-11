硅谷銀行爆煲！為08年金融危機後美最大宗同類倒閉事件

專注服務初創企業及創投基金的硅谷銀行(SVB)終於倒下！據加州金融保護和創新局聲明指出，因其流動性不足及資不抵債，已被局方正式接管，且由聯邦存款保險公司(FDIC)擔任接管人，為2008年金融危機以來美國最大宗銀行倒閉事件。

為保障受保險的存儲戶，美國聯邦存款保險公司即時將硅谷銀行的所有受保存款轉移至新設立的聖克拉拉儲蓄保險國家銀行，至於硅谷銀行17間分行將於下周一(13日)在聖克拉拉儲蓄保險國家銀行的監管下重開，所有受保存儲戶可於下周一上午前完全獲得受保存款。

截至去年底，硅谷銀行總資產約2,090億美元，存款總額約為1,754億美元，而聯邦存款保險公司對每個帳戶最高承保額為25萬美元，目前未知存款中有幾多高於保險上限。

較早前，美國財政部長耶倫稱，財政部非常關注硅谷銀行及其他機構的最新情況，並指當銀行面臨財務損失是令人擔憂的問題。當硅谷銀行爆煲後，耶倫召集包括聯儲局、聯邦存款保險公司及貨幣監理署的金融監管機構領導人舉行會議。耶倫表示，美國的銀行系統仍具韌性，監管機構擁有應對這類事件的有效工具，並對銀行業監管機構採取適當的應對行動充滿信心。