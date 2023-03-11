1周10大驚奇︰日圓遭嚴重低估　專家料兌港元重回9算！

美國通脹尚未退燒，市場大多預期聯儲局會維持高利率環境一段時間，在高通脹環境、疊加緊縮貨幣政策，全球投資市場恐迎來新一輪衝擊，而首當其衝必然為港人的旅遊熱點——日本！

通關後港人魚貫赴日旅遊，除了一解3年的「思鄉情」，亦要拜圓匯長期跌穿「6算」所賜；不過，隨着日本央行行長黑田東彥卸任在即，繼任人植田和男會否堅持黑田的超寬鬆貨幣政策成為關鍵。

【1、每百日圓兌港元或重上9算】

德意志銀行於最新的研究報告中預測，在極端情況下，假如日本央行的貨幣政策轉趨正常化，而美國聯儲局重新回到貨幣寬鬆周期，那麼日圓兌每美元可能會飆升至85；相當於每百日圓兌9.176港元，較目前高近60%！

根據德銀的估計，目前反映日圓匯率合理水平的「均衡公允價值(equilibrium fair value)」應該大約是1美元兌100日圓，而周二(7日)日圓匯率大約於兌每美元136的水平徘徊，意味當前日圓價值被低估約三成。假定其他因素不變，只要日本央行取消極寬鬆的貨幣政策，那麼理論上而言，日圓匯率或有機會回到100的水平。

至於要進一步升至德銀所估計的「每美元兌85日圓」，則並非取決於日本央行，而是要視乎美國聯儲局的政策。考慮到美國國債市場已出現孳息率曲線倒掛(債息倒掛)，這通常經濟衰退的先兆。聯儲局可能會在衰退來臨後重新減息，屆時意味着美元與發達經濟體貨幣的息差進一步收窄，在美元匯價受壓之下，日圓理論上亦會相應地走強，從而實現德銀的預測。

事實上，日圓的實際價值被低估早已是市場共識。就貨幣購買力而言，以全球各地麥當勞「巨無霸漢堡」售價作基準的巨無霸指數(Big Mac Index)亦顯示，日圓匯率相對於美元折讓亦超過四成。

據調查顯示，截至今年1月，日本麥當勞的巨無霸售價約410日圓，而美國售價則為5.36美元；按此購買力基準作推算，每美元兌日圓合理價值應該為76.49，而調查期間實際匯率為130.1，意味着日圓有41.2%的折讓。

當然，日圓何時反彈，始終要視乎日本央行的政策變化。瑞穗證券估計，即將接任央行行長的植田和男，不太可能在今年第三季度之前改變政策。不過，隨着通脹率高企，日本央行已面臨的壓力愈來愈大的緊縮壓力。

日本民眾亦飽受通脹高企之苦，厚生勞動省數據顯示，1月日本實際工資收入(即扣除通脹後的薪酬)按年下降4.1%，連續10個月按年下降；是1991年有統計數據以來的同期最大降幅。有分析亦表示，日本工資漲幅遠不及物價，假如實際薪酬繼續下降，將影響家庭購買力，或導致消費停滯，拖累日本經濟復甦。

【2、唔係災難片！日本官員警告呢個問題可令國家消失...】

日本民眾除了飽受通脹之苦外，亦要面臨「少子化」問題影響國家的未來。外媒報道，日本首相岸田文雄的顧問森雅子(Masako Mori)表示，如果不採取行動應對日本出生率下降的問題，未來日本恐不復存在。

日本在2月底公布，去年出生的嬰兒數量跌至歷史新低，不到80萬人。不過，去年該國死亡人數卻達約158萬人。森雅子接受外媒訪問時表示，「如果繼續這樣下去，這個國家將會消失。對於那些必須經歷消失過程的人而言，這將會是一個巨大傷害，並是一種會折磨那些孩子的可怕疾病。」

森雅子表示，目前情況不是逐步下滑，而是直線下降，這樣代表現在出生的兒童將被拋入一個「扭曲、萎縮且失去運作能力的社會」。森雅子補充，如果不採取任何措施，社會保障系統將會崩潰，日本的工業、經濟實力將會下降，自衞隊將沒有足夠的新兵來保衞國家。

【3、禽流感掀「蛋荒」 日本麥當勞7-11停售部分商品】

禽流感疫繼續肆虐，導致日本「蛋荒」問題持續，當地的麥當勞、7-11便利店和蛋黃醬製造商Kewpie亦因而被迫停止部分商品供應。

外媒報道，研究機構Teikoku Databank表示，截至3月5日，日本100家上市餐飲公司中，有18家暫停了與雞蛋相關的項目。該機構還表示，母雞數量減少導致2月份農場主食的批發價格較上年同期上漲近1倍，達到每公斤327日圓。

報道指出，日本7-11早於1月份暫停了部分蛋製品的銷售，並採取其他措施，包括在金槍魚三明治中用蔬菜代替雞蛋，以及增加肉類的比例。

【4、美國銀行業又出事 硅谷銀行宣布集資股價日冧6成】

與此同時，作為日本盟友的美國的「自身難保」，加密貨幣合作銀行Signature Bank的控股公司Silvergate Capital「出事」後，美國硅谷銀行(SVB Financial)周四宣布計劃集資17.5億美元(約136.5億港元)，包括發行12.5億美元新股，以及5億美元債務證券；消息拖累硅谷銀行股價急插。

儘管Silvergate曾是已爆煲的FTX的合作銀行，但其核心銀行業務實際上與普通銀行一樣，華爾街憂硅谷銀行的問題只是冰山一角。美國銀行股聞風色變，當日美國銀行及富國銀行雙雙跌逾6%，花旗集團跌4%，摩根大通下滑3.86%。

硅谷銀行行政總裁Greg Becker表示，公司已經出售「幾乎所有」可售證券，並計劃通過普通股和可轉換優先股籌集22.5億美元。他補充，出售證券將導致18億美元的稅後利潤損失，隨着該行重塑其資產負債表，再投資計劃應該會立即有「增值」作用。

【5、負面消息波及幣圈 比特幣再失守2萬美元 1月來首次】

美國銀行再爆危機，亦推累加密貨幣市場再度承壓，比特幣周五(10日)盤中一度失守20,000美元，為1月來首見。

據CryptoCompare資料，比特幣24小時內低見19,795美元，現價報20,092美元，跌7.71%。主流幣普遍走低，以太幣(ETH)重回1,400美元水平、萊特幣(LTC)及瑞波幣(XRP)分別跌9.1%及3.7%。

繼加密貨幣銀行Silvergate Bank結束營運後，紐約州據悉將對加密貨幣平台Kucoin發動法律行動，紐約州檢察長傳指控KuCoin未取得執照，便在該州營業。

【6、新加坡央行加入買金行列 1月大幅增持30%】

常言買金避險，新加坡央行亦加入買金行列。外媒報道，新加坡金管局今年1月將黃金儲備增加約30%，為過去幾年內第二次增持，並加入中國、土耳其等增持黃金的央行行列。

新加坡金管局數據顯示，截至1月底，該局黃金儲備由490萬安士，增加至640萬安士，黃金的總價值升至45億美元。

新加坡交易商BullionStar貴金屬分析師Ronan Manly發表文章指，這是新加坡歷史上第二大的單月黃金購買量。他指，最大一次是在1968年，當時新加坡從南非購入100噸黃金。

【7、內地金融監管機構改革變業界噩夢 員工薪酬恐減半】

另邊廂，內地金融系統單位職員換「鐵飯碗」的代價或許有點巨大。國務院周二(7日)提交審議的國務院機構改革方案中，金融系統變化最惹人關注，其中新成立的國家金融監督管理總局以及中國證券監督管理委員會，調整為國務院直屬機構。外媒引述消息人士指，事業單位職員轉當公務員後，薪金勢必下降，減幅估計高達50%。

報道指，是次國務院機構改革方案提到，中央國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例精減。換言之，金融系統也不例外。金融監管系統職員納入公務員編制後，就得按照國家公務員工資待遇標準執行。知情人士透露，中證監和中銀保監職員目前工資遠高於國家公務員標準；連同所有福利，中證監部分初級員工月入約2萬元人民幣，而機構改革後或降至不足1萬人民幣。

【8、魯比尼響警：全球未來幾十年面對五大戰爭風險...】

人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT掀起全球熱潮，有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)周二(7日)則警告，全球經濟正處於大突破邊緣，人們將要開始擔憂AI未來最終取代人類的可能。

此外，魯比尼指出，各國政府和社會未來數十年將面對五大戰爭風險，包括：

第一、捍衞國家安全衍生出的衝突：中國、美國、歐洲、日本及澳洲都提高支出以保衞邊境及利益。

第二、對抗氣候變化。

第三、對抗下一次全球疫情大流行。魯比尼指，人們或可以在疫情來臨前做好準備，又或者在疫情來襲後花費更多去對抗。

第四、自動化戰爭。改善社會安全網應對由人工智能及其他科技引致的失業問題。

第五、對抗收入及財富不均。要有更多財政政策支持勞工及小數族裔。

【9、調查列出詐騙語言偽術 有咩字眼最易令港人中伏？】

全球最大的科技支付公司之一的Visa，早前就數碼詐騙在香港等全球18個市場，合共向6,000名成年人進行調查，發現標題瞄準讓消費者感到興奮的事情，最容易詐騙得逞。在香港，消費者通常被吸引的關鍵字眼是「獨家優惠」，其次是「點擊此處」和「限時優惠」，在整體調查最為吸引消費者的詐騙字眼，通常包含「中獎」、「獨家優惠」或「免費贈品」等字眼。換言之，消費者受騙的原因，離不開「貪小便宜」，得審慎辨別資訊真偽，以避免蒙受損失！

調查發現，受訪者認為他人較自己更容易受騙，他們普遍認為自己對詐騙訊息有足夠的警覺，而相比之下9成受訪者傾向擔心朋友或家人不慎遇到潛在詐騙情況，包括收到要求驗證帳戶的電子郵件或短訊、銀行帳戶透支查問，以及網上購物網站有關贏得禮品卡或產品的通知。

【10、全球十大暢銷手機 呢個品牌竟然橫掃8席...】

市場調查機構Counterpoint發表2022年全球十大暢銷智能手機排行榜及報告，蘋果iPhone獨佔8席再成大贏家，並囊括首三位。報告指出，去年全球十大智能手機銷量，佔總銷量的19%，與2021年相若。

iPhone 13成為去年最暢銷智能手機，佔iPhone各系列總銷量的28%。報告指出，由去年秋季iPhone 14系列發表後，iPhone 13減價進一上刺激發展中國家的銷量。iPhone 13 Pro Max的銷量是iPhone 13的一半，成為去年第二暢銷的智能手機。最新款的iPhone 14 Pro Max進佔第三位，該款手機是2022年9、10及11月最暢銷的手機。

排行榜上唯一的非蘋果手機品牌為三星，憑Samsung Galaxy A13及Samsung Galaxy A03取得兩席，分別排銷量榜第4及第10位。