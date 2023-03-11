【錢夫人巡舖】息口走勢難料　短期定存易轉身？

聯儲局主席鮑威爾早前突然放鷹，金融市場為之一「震」，結果他隨即轉口風，指3月的議息前會觀察最新就業及通脹數據，加息幅度仍未有定案。無論如何，美國通脹高企是事實，即使聯儲局提速加息亦無可厚非。而美元息口有機會再衝高，本港銀行可能被逼上調利息。然而，近期多家港銀持續下調港元定期存款利率，4厘經已絕迹。如果大家有定期存款即將到期，續期時可以考慮較短期的計劃，一旦往後利息上揚，轉身也較靈活。

如果存款額較大，可以考慮富邦銀行。50萬港元新資金，經該行手機應用程式存放1個月或2個月，息率分別為3厘及3.3厘。存放3萬美元或以上，1個月息率有4.5厘，2個月更高達4.65厘。

至於較細額的定存Plan，中信銀行國際幫到你，3月內經該行網上理財或「inMotion動感銀行」App，以新資金開立定期存款戶口，港元1萬元或以上，存1個月或2個月，息率2.75厘；若存放1,500美元或以上，息率更有4.3厘。

對於務求「一勞永逸」的朋友，可以繼續敘造較長期的定存Plan。其中東亞銀行顯卓理財新客敘造12個月定存，可享3.95厘年息，起存額為10萬港元，一年後穩袋3,950元利息。

另外，花旗銀行、平安壹賬通銀行及南洋商業銀行，12個月定存利率都有3.8厘，其中花旗銀行客戶透過網上銀行或手機銀行開立多種貨幣之定存，不設最低或最高存款額限制，當中美元12個月定存息率達4.73厘。