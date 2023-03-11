致富智庫：穩定幣避險特性有幾高？行內人分享5大加密幣投資法則

【優勢】

●交易快且平

穩定幣除了標榜「價格穩定」之外，在跨境交易上，穩定幣具備高速、低手續費的特性，可24小時交易，未受銀行營業時間或地區時差限制，且手續費比傳統匯款划算得多。目前不少加密貨幣交易所都可以本幣購買泰達幣(USDT)，並可免費提取貨幣至其他交易所或其他個人加密貨幣錢包，讓跨境交易變得方便且成本低。當然，這也容易被不法分子進行洗黑錢等非法活動。

此外，穩定幣尚有一個優勢，就是能提供利息收入。以USDT為例，不少加密貨幣交易所提供活存及定存的利率選擇，相關的理財產品五花八門。

【缺點】

●波動極大欠透明

由於穩定幣尚未納入監管，故這些衍生出來的產品亦存在投資風險，並引起各地政府的注意，紛紛啟動審議加密貨幣的立法程序，故監管風險已成為穩定幣的一大隱憂。

事實上，目前穩定幣都是中心化，即由一發行者來發行，當中就涉及信用的風險，一旦發行者出問題，掛鈎資產價格出現大偏差，穩定幣持有人要求贖回，隨時會面臨擠兌風險。其次，穩定幣掛鈎的資產、計算方法似是公開，確往往由發行人擁隨時修改的主導權，缺乏透明度，讓投資者蒙受風險。為了釋除疑慮，部分穩定幣會定期公開審計，以保市場信心。再說，所謂「穩定」只是相對上，而非絕對。故穩定幣涉及的掛鈎、儲備、訴訟與監管風險，是投資者不得忽視的問題。

當然，託管或提供這類虛擬資產的交易平台、應用程式營運者，都涉及信用風險，目前尚未納入正規監管，一旦倒閉，存放在內的資產可能全部「清零」，即使要提出申索或循法律途徑爭取賠償，亦頗高難度。

●各有各監管欠共識

由於穩定幣不是法定貨幣，即使其日益廣泛用於交易結算，投資者不能忘記其為加密貨幣的特質，投資者可以藉持有小量來推動投資組合多元化，但就不宜瞓身孤注一擲，一旦遇上監管大棒，隨時血本無歸。

說到監管風險，由於不少穩定幣都與美元掛鈎，變相分享使用了美元的信用來維持其價值，時值美國亦在商議數碼美元發展時，穩定幣自然成為監管者的焦點。

目前，美國內部仍在探索對加密幣的監管方式，國會仍在選擇合適的監管機構，例如是歸SEC，抑或財政部，還是成立新機構來處理。不過，本月SEC已率先出手，藉將幣安的BUSD界定為證券，來試圖率先「插上監管旗幟」，顯然機構之間仍有權力之爭。

另也有說法，NYDFS以沒有授權Paxos其他區塊鏈上發行BUSD，擔心BUSD背後是否有百分之百的美元支持，惟幣安鏈版的USDT和USDC同樣也沒有得到授權，但NYDFS似乎並未想追究，故惹來揣測，去年疑因幣安欲救不救，最終弄得破產收市場的加密幣交易所FTX，其創始人Sam Bankman-Fried(SBF)本是拜登政府所屬民主黨的政治捐獻者，事件弄得民主黨失去一金主，拜登政府也就找上幣安「麻煩」。

【加密貨幣5大投資法則】

去年南韓當局通緝Terra公司創始人權渡衡(Do Kwon)。其實，這位加密貨幣界焦點人物，過去接受媒體訪問時也曾提及涉足加密貨幣須注意的事項，經整理成以下5大法則供參考。

1、按承受損失能力投資

畢竟加密貨幣是存在風險，到底區塊鏈能徹底改變資金管理方式，甚至成為互聯網的未來貨幣？一旦答案是否定，整個加密貨幣行業可以「沒頂」，故投資時應衡量自己能承受多大的損失。

2、先確保基本財務需要

此外，確保有6至12個月的流動資金，可應付基本生活需要或應付退休生活安排，又或先清理負債，在一個充裕的財務狀況下，才好涉足加密資產投資。

3、視為長線投資

加密貨幣波動大，得以10至20年的心態來進行投資，短炒十居其九損手。比如說，5年前買入比特幣的話，如今看來帳面仍有可觀利潤。可以平均成本法的方式進行投資，以盡量減少市場波動的風險。

4、了解操作 注意網絡安全

必須深入了解所投資的加密貨幣背後操作，且要高度注意網絡安全，小心處理加密錢包等資料，以盡量避免招致損失。

5、多元化投資以分散風險

這裏所指的是多元化的投資產品之外，也涉及加密貨幣裏的多元化投資，例如除了較為人熟悉的比特幣及以太幣之外，亦可留意其他幣種，惟須謹記不能瞓身或過度集中投資。此外，還須注意交易平台風險，相對穩陣還是將加密貨幣留在「冷錢包」，免冒上交易平台財政問題或突設提存限制等風險。

說到底，加密貨幣是高風險資產，監管體系尚未健全，投資者須深入了解其特性及風險，做足功課及量力而為；或抱「Double or Nothing」的心態，有心理準備突然爆發不可臆測的意外出現，自問可以接受投資「全歸零」，輸得起才好嘗試。