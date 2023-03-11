穩定幣巨頭Circle：仍有33億美元USDC儲備存放在硅谷銀行

美國硅谷銀行(SVB)倒閉事件拖累至市值第二大美元「穩定幣」USD Coin(USDC)。外媒報道，穩定幣巨頭Circle指出，約400億美元USD Coin儲備中，有33億美元存放於美國硅谷銀行。Circle稱，硅谷銀行的巨大風險敞口令投資者感到憂慮。與美元掛鈎的USD Coin是全球第二大穩定幣，最新下挫約10%，報0.89美分。

於3月初一份報告顯示，截至1月31日，Circle在包括硅谷銀行在內的銀行存有約87億美元現金，而Circle大部分儲備投放在一個貝萊德管理的貨幣市場基金，該基金主要投資3個月期美債及現金；剩下的儲備(佔總額25%)則存於紐約梅隆銀行、Citizens Trust Bank、Customers Bank、New York Community Bank、Signature Bank及硅谷銀行。

另外，知名創業孵化器YCombinator首席執行官Garry Tan表示，硅谷銀行暴雷事件料影響1,000家初創企業，其中1/3將無法在未來30天內向員工支付工資。