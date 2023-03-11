鄺紫珊：適時部署內地新經濟及電商ETF博升勢

ChatGPT最近成為全球聚焦的話題，只要產品有提及擁有ChatGPT的元素，便火速成為市場焦點，隨着市場回溫，市場資金也開始重新部署科技類股。在內地版ChatGPT與遊戲版號正常化的加持下，預視國內創新科技股又再浮現投資亮點。

2023年將是內地經濟疫後復甦的第一年，與以往的國家工作報告比較，相關措詞較過往更着重產業發展及國家安全，即使外需有望全面復甦，但對於海外經濟需求有放緩的隱憂而有可能進一步壓低訂單增長需求，預期國內於2023年將透過投資、消費而拉升經濟增長，可讓國內經濟有望緩步回穩。

AI聊天機器人ChatGPT上架即吸引全球目光，但似乎並未讓國內引起熱潮。國內未能將ChatGPT普及化，主要因為幾個核心因素，包括語言問題、國內規管嚴格，以及使用者的習慣等，故人工智能開發商OpenAI開發的ChatGPT可能不太適合內地市場。事實上，國內已紛紛投入AI人工智能的研發。

另外，內地遊戲版號呈正常化，也有利於遊戲企業朝正向發展。有投行統計，遊戲板塊在2022年下滑，但隨着國內遊戲版號審批正常化，以及將新產品上線，伴隨經濟復甦，可有望推升遊戲廠商的營利增長，重回正常增長軌道，預計2023年可有望增長5%，2024年達7% ；加上國內目前使用者每天平均投入度相較其他國家為低，其未來潛力確實值得關注。

內地新經濟族群可望從最壞情況走出來，待當前通脹趨緩，貨幣政策可望重回寬鬆狀態，均將有利內地股市的後市表現。假若疫後復工需求未如理想，人民銀行更有機會加大寬鬆力道以支持經濟，建議投資者不妨適當部署內地新經濟及電商為題的ETF，以迎接未來的上升契機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊