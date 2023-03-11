陳樂怡：敏實集團估值已回調至具吸引力 建議收集

美國聯儲局主席鮑威爾放鷹，3月重新加快加息節奏的預期升溫，投資者宜密切留意美國通脹及就業走勢。內地2月通脹遜預期，引發市場關注終端需求恢復力度不足。美匯、美債息衝高，人民幣偏軟，大市不明朗因素較多，恒指續守19,600點。

香港1月零售總銷貨值按年升7%至362億港元，遠勝市場預期，其中珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別按年大升23.1%。預計2月、3月在低基數下，加上2月中港兩地開始全面通關，旅客人次逐步回升，支持首季香港零售向好。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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